У Путина не исключают сценарий начала гражданской войны в России – оппозиционные росСМИ

Российское оппозиционное издание Важные истории со ссылкой на "источник, близкий к администрации" российского диктатора Владимира Путина, сообщает, что в Кремле не исключают сценария начала гражданской войны в России в связи с вечерними заявлениями главаря террористов группы Вагнера Евгения Пригожина о том, что он якобы начинает воевать с руководством армии РФ.

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По словам собеседника издания, еще неделю назад появилась информация о том, что Пригожин "что-то готовит".

Спикер Путина Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, заявив, что российский диктатор "проинформирован о ситуации вокруг Пригожина, принимаются все необходимые меры".

Пока неясно, насколько серьезна ситуация, перешла ли война "башен" Кремля между собой в новую фазу, или это просто очередной этап ИПСО противника на старте контрнаступления Сил обороны.

Так называемая ЧВК Вагнера, террористическая группа Вагнера, – неофициальное вооруженное формирование под руководством Главного управления Генштаба ВС РФ.

В 22:20 Важные истории опубликовало заявление якобы начальника ГУР МО Кирилла Буданова с "его Telegram-канала", однако у него нет канала в этой соцсети, аккаунт – фейк.

Российское оппозиционное издание Meduza также со ссылкой на источники, близкие к Путину, пишет, что на заявление Пригожина в Кремле отреагировали "нецензурно".

Один из собеседников издания считает, что Пригожин "блефует", и его действия ни к чему не приведут.

"У него сорвало крышу. Он делает такие заявления, а у системного человека даже мыслей таких не должно появляться", – говорит источник.

В то же время собеседник отмечает, что Пригожин "непредсказуем и малоуправляем", предполагая, что главарь группы Вагнера действительно может пойти против Минобороны РФ.

"Если он не блефует, разбираться будут силовики", – добавляет он.

Другой собеседник не знает, что думать на этот счет.

"Координируется ли Пригожин с какой-то силовой структурой или лично с Путиным для каких-то неожиданных шагов, я не знаю", – высказывается источник.

Конфликт и соперничество между Пригожиным и Минобороны РФ продолжаются уже долгие месяцы, особенно обострились во время боев за Бахмут. В ночь на 5 мая 2023 года Пригожин устроил на камеру истерику на фоне десятков тел убитых оккупантов, обматерив военное командование РФ. Позже Пригожин заявил, что якобы выведет "вагнеровцев" из Бахмута 10 мая, но не сделал этого.

В ГУР считают, что Пригожин, Шойгу и начальник Генштаба страны-оккупанта Валерий Герасимов выясняют, кто останется виновным в поражении в войне против Украины.

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