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"Болеем за обе команды". Мемы украинцев о "войне" между Пригожиным и Шойгу

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2023, 23:59
Иллюстрация из соцсетей

Вечером 23 июня в сети появилось видео последствий якобы удара по базе "вагнеровцев" в тылу. Глава российской террористической организации Группа Вагнера Евгений Пригожин заявил, что удар якобы нанесли регулярные войска РФ. Он начал угрожать министру обороны РФ Сергею Шойгу.

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В РФ уже открыли дело на Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу. Пока что "война" между "вагнеровцами" и регулярной армией РФ происходит лишь на словах, но украинцы традиционно не заставили себя долго ждать с реакцией на резонанс происшествия внутри страны-агрессора.

Публикуем подборку мемов из соцсетей.

"Болеем за обе команды". Мемы украинцев о "войне" между Пригожиным и Шойгу

"Болеем за обе команды". Мемы украинцев о "войне" между Пригожиным и Шойгу

"Болеем за обе команды". Мемы украинцев о "войне" между Пригожиным и Шойгу

Советник министра обороны Алексея Резникова:

"Болеем за обе команды". Мемы украинцев о "войне" между Пригожиным и Шойгу

"Болеем за обе команды". Мемы украинцев о "войне" между Пригожиным и Шойгу

"Болеем за обе команды". Мемы украинцев о "войне" между Пригожиным и Шойгу

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"Болеем за обе команды". Мемы украинцев о "войне" между Пригожиным и Шойгу

"Болеем за обе команды". Мемы украинцев о "войне" между Пригожиным и Шойгу

"Болеем за обе команды". Мемы украинцев о "войне" между Пригожиным и Шойгу

"Болеем за обе команды". Мемы украинцев о "войне" между Пригожиным и Шойгу

"Болеем за обе команды". Мемы украинцев о "войне" между Пригожиным и Шойгу

"Болеем за обе команды". Мемы украинцев о "войне" между Пригожиным и Шойгу


"Болеем за обе команды". Мемы украинцев о "войне" между Пригожиным и Шойгу

"Болеем за обе команды". Мемы украинцев о "войне" между Пригожиным и Шойгу

"Болеем за обе команды". Мемы украинцев о "войне" между Пригожиным и Шойгу

"Болеем за обе команды". Мемы украинцев о "войне" между Пригожиным и Шойгу

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Оксана Житнюк
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