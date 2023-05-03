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От "Киев за три дня" до "Путин не пострадал". Подборка мемов об атаке на Кремль

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2023, 17:35
От
Скриншот

Заявление российских пропагандистов и руководства РФ о том, что администрация диктатора Владимира Путина была атакована двумя беспилотниками, порадовала украинцев и стала поводом для создания и распространения новых мемов на эту тему.

Россияне заявляют, что якобы "украинские" беспилотники попытались атаковать Кремль, это произошло в ночь на 3 мая. Путина в Кремле во время инцидента не было, он находился на своей даче в Подмосковье, сказал спикер диктатора Дмитрий Песков.

В Офисе президента отрицают причастность Украины к попытке атаки.

Украинцы тем временем традиционно не заставили себя ждать с реакцией на такое событие, как это в свое время было и с Крымским мостом.

Ответ на циничное российское "точно в цель" после удара по Умани.

От "Киев за три дня" до "Путин не пострадал". Подборка мемов об атаке на Кремль

От "Киев за три дня" до "Путин не пострадал". Подборка мемов об атаке на Кремль


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От "Киев за три дня" до "Путин не пострадал". Подборка мемов об атаке на Кремль

От "Киев за три дня" до "Путин не пострадал". Подборка мемов об атаке на Кремль

От "Киев за три дня" до "Путин не пострадал". Подборка мемов об атаке на Кремль

От "Киев за три дня" до "Путин не пострадал". Подборка мемов об атаке на Кремль

От "Киев за три дня" до "Путин не пострадал". Подборка мемов об атаке на Кремль

От "Киев за три дня" до "Путин не пострадал". Подборка мемов об атаке на Кремль

От "Киев за три дня" до "Путин не пострадал". Подборка мемов об атаке на Кремль

От "Киев за три дня" до "Путин не пострадал". Подборка мемов об атаке на Кремль

От "Киев за три дня" до "Путин не пострадал". Подборка мемов об атаке на Кремль

От "Киев за три дня" до "Путин не пострадал". Подборка мемов об атаке на Кремль

От "Киев за три дня" до "Путин не пострадал". Подборка мемов об атаке на Кремль

От "Киев за три дня" до "Путин не пострадал". Подборка мемов об атаке на Кремль

От "Киев за три дня" до "Путин не пострадал". Подборка мемов об атаке на Кремль

Иллюстратор Александр Грехов уже предложил Укрпошті новую марку:

От "Киев за три дня" до "Путин не пострадал". Подборка мемов об атаке на Кремль

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Оксана Житнюк
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