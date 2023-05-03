От "Киев за три дня" до "Путин не пострадал". Подборка мемов об атаке на Кремль

Заявление российских пропагандистов и руководства РФ о том, что администрация диктатора Владимира Путина была атакована двумя беспилотниками, порадовала украинцев и стала поводом для создания и распространения новых мемов на эту тему.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Россияне заявляют, что якобы "украинские" беспилотники попытались атаковать Кремль, это произошло в ночь на 3 мая. Путина в Кремле во время инцидента не было, он находился на своей даче в Подмосковье, сказал спикер диктатора Дмитрий Песков.

В Офисе президента отрицают причастность Украины к попытке атаки.

Украинцы тем временем традиционно не заставили себя ждать с реакцией на такое событие, как это в свое время было и с Крымским мостом.

Ответ на циничное российское "точно в цель" после удара по Умани.

Иллюстратор Александр Грехов уже предложил Укрпошті новую марку:

Читайте также: Украинцы мгновенно отреагировали на "НЛО" в Киеве. Соцсети завалены мемами: подборка

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.