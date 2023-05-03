От "Киев за три дня" до "Путин не пострадал". Подборка мемов об атаке на Кремль
Заявление российских пропагандистов и руководства РФ о том, что администрация диктатора Владимира Путина была атакована двумя беспилотниками, порадовала украинцев и стала поводом для создания и распространения новых мемов на эту тему.
Россияне заявляют, что якобы "украинские" беспилотники попытались атаковать Кремль, это произошло в ночь на 3 мая. Путина в Кремле во время инцидента не было, он находился на своей даче в Подмосковье, сказал спикер диктатора Дмитрий Песков.
В Офисе президента отрицают причастность Украины к попытке атаки.
Украинцы тем временем традиционно не заставили себя ждать с реакцией на такое событие, как это в свое время было и с Крымским мостом.
Ответ на циничное российское "точно в цель" после удара по Умани.
Смотрите также: Взрывы в Кремле. Опубликован момент якобы удара БПЛА по администрации Путина – видео
Иллюстратор Александр Грехов уже предложил Укрпошті новую марку:
Читайте также: Украинцы мгновенно отреагировали на "НЛО" в Киеве. Соцсети завалены мемами: подборка
Комментарии