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Удар по Кремлю. Подоляк: Россия боится наступления ВСУ, пытается показать "апокалипсис"

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2023, 16:34
Удар по Кремлю. Подоляк: Россия боится наступления ВСУ, пытается показать
Михаил Подоляк (Фото: ОП)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии LIGA.net заявил, что Россия боится начала наступления Украины, отсюда и сообщения об ударе беспилотников по Кремлю. 

По его словам, Украина не имеет никакого отношения к атакам дронов на Кремль, так как это не имеет смысла, не решает никаких военных задач и не влияет на ситуацию на фронте. 

"Зачем нам это? Где логика? Украина неоднократно заявляла, что следует конкретной стратегии деоккупации и уничтожения российских военных объектов исключительно на оккупированных территориях. Это стратегия, которая позволяет нам придерживаться и положений международного права", — заявил он.

Подоляк отметил, что для него абсолютно очевидно, что сообщение об атаке на Кремль и одновременное задержание "украинских диверсантов" во временно оккупированном Крыму говорит о том, что Россия готовит масштабную террористическую провокацию в ближайшие дни. 

"Россия, несомненно, крайне опасается начала наступательных действий и пытается любым способом перехватить инициативу, отвлечь внимание, создать катастрофические информационные поводы", — сказал советник главы ОП.

Он считает, что подобные сообщения россиян — это постановка, которую необходимо рассматривать как попытку подготовить "апокалиптический информационный фон". 

Читайте также: Российские морпехи и ПВО не очень тщательно прикрывали нефтебазу в Севастополе – ГУР 

Дмитро Гриниченко
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