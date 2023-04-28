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Военные России после удара по Умани – "точно в цель". Ермак: Нация убийц и террористов

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2023, 11:59
Военные России после удара по Умани –
Сергей Шойгу (Фото: EPA)

Минобороны России после удара по жилому дому в Умани начало хвалиться "точными попаданиями" ракет оккупантов. На это отреагировал глава Офиса президента Андрей Ермак.

В официальном Telegram-канале ведомства врага опубликовали снимок запуска ракеты с подписью "точно в цель".

Это произошло через несколько часов после разрушения подъезда многоэтажки в Умани.

Пост Минобороны РФ

По словам Ермака, россияне радуются, что попали в жилой дом ракетой и убили гражданских.

"Очевидна неадекватность и закомплексованность целой нации террористов и убийц", — заявил глава ОП.

  • Во время ночной воздушной тревоги россияне ударили крылатой ракетой по жилому девятиэтажному дому в Умани. Есть погибшие и раненые. Продолжается разбор завалов, количество жертв растет.
  • В Днепре в результате ракетного удара россиян погибли молодая женщина и двухлетний ребенок.
  • На Киев летело 11 крылатых ракет — все они были сбиты противовоздушной обороной. 
  • В городе Украинка Киевской области поврежден многоэтажный дом, два человека получили травмы.
  • Силы ПВО уничтожили 21 из 23 выпущенных Россией ракет.

Читайте также: В Умани уничтожен подъезд и 27 квартир, завалы будут разбирать сутки, уже 10 погибших

Дмитро Гриниченко
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