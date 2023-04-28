Военные России после удара по Умани – "точно в цель". Ермак: Нация убийц и террористов
28.04.2023, 11:59
Сергей Шойгу (Фото: EPA)
Минобороны России после удара по жилому дому в Умани начало хвалиться "точными попаданиями" ракет оккупантов. На это отреагировал глава Офиса президента Андрей Ермак.
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В официальном Telegram-канале ведомства врага опубликовали снимок запуска ракеты с подписью "точно в цель".
Это произошло через несколько часов после разрушения подъезда многоэтажки в Умани.
По словам Ермака, россияне радуются, что попали в жилой дом ракетой и убили гражданских.
"Очевидна неадекватность и закомплексованность целой нации террористов и убийц", — заявил глава ОП.
- Во время ночной воздушной тревоги россияне ударили крылатой ракетой по жилому девятиэтажному дому в Умани. Есть погибшие и раненые. Продолжается разбор завалов, количество жертв растет.
- В Днепре в результате ракетного удара россиян погибли молодая женщина и двухлетний ребенок.
- На Киев летело 11 крылатых ракет — все они были сбиты противовоздушной обороной.
- В городе Украинка Киевской области поврежден многоэтажный дом, два человека получили травмы.
- Силы ПВО уничтожили 21 из 23 выпущенных Россией ракет.
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