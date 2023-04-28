В Умани уничтожен подъезд, завалы разберут через сутки, 10 погибших — из них два ребенка

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Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что завалы разрушенной россиянами многоэтажки в Умани будут разбирать сутки. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, в девятиэтажном доме практически уничтожен первый подъезд.

В нем проживали 109 человек, из 46 квартир полностью уничтожены 27.

ОБНОВЛЕНО в 11:01. Глава ОВА Игорь Табурец заявил, что среди 10 погибших двое 10-летних детей.

Во время ночной воздушной тревоги захватчики ударили крылатой ракетой по жилому девятиэтажному дому в Умани, уже известно о 10 погибших и 17 раненых.

В Днепре в результате ракетного удара россиян погибли молодая женщина и двухлетний ребенок. На Киев летело 11 крылатых ракет — все они были сбиты противовоздушной обороной. В Украинке Киевской области поврежден многоэтажный дом, два человека получили травмы. Ночью 27 апреля российские оккупанты атаковали Николаев четырьмя ракетами "Калибр", они были направлены по сложной траектории.

В Сети опубликован момент ночного удара по Николаеву. Ким показал последствия обстрела Николаева: пострадали 23 человека и более ста домов.

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Дмитро Гриниченко

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