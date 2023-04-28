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В Умани уничтожен подъезд, завалы разберут через сутки, 10 погибших — из них два ребенка

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2023, 10:12
В Умани уничтожен подъезд, завалы разберут через сутки, 10 погибших — из них два ребенка - Фото
Последствия удара по Умани (Фото: МВД)
дополнено

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что завалы разрушенной россиянами многоэтажки в Умани будут разбирать сутки. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, в девятиэтажном доме практически уничтожен первый подъезд.

В нем проживали 109 человек, из 46 квартир полностью уничтожены 27. 

ОБНОВЛЕНО в 11:01. Глава ОВА Игорь Табурец заявил, что среди 10 погибших двое 10-летних детей. 

Во время ночной воздушной тревоги захватчики ударили крылатой ракетой по жилому девятиэтажному дому в Умани, уже известно о 10 погибших и 17 раненых. 

В Днепре в результате ракетного удара россиян погибли молодая женщина и двухлетний ребенок.

На Киев летело 11 крылатых ракет — все они были сбиты противовоздушной обороной. 

В Украинке Киевской области поврежден многоэтажный дом, два человека получили травмы. 

  • Ночью 27 апреля российские оккупанты атаковали Николаев четырьмя ракетами "Калибр", они были направлены по сложной траектории.
  • В Сети опубликован момент ночного удара по Николаеву.
Дмитро Гриниченко
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Игорь Клименко война ракетный удар мвд обстрелы умань
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