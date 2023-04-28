В Умани уничтожен подъезд, завалы разберут через сутки, 10 погибших — из них два ребенка
Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что завалы разрушенной россиянами многоэтажки в Умани будут разбирать сутки. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
По его словам, в девятиэтажном доме практически уничтожен первый подъезд.
В нем проживали 109 человек, из 46 квартир полностью уничтожены 27.
ОБНОВЛЕНО в 11:01. Глава ОВА Игорь Табурец заявил, что среди 10 погибших двое 10-летних детей.
Во время ночной воздушной тревоги захватчики ударили крылатой ракетой по жилому девятиэтажному дому в Умани, уже известно о 10 погибших и 17 раненых.
В Днепре в результате ракетного удара россиян погибли молодая женщина и двухлетний ребенок.
На Киев летело 11 крылатых ракет — все они были сбиты противовоздушной обороной.
В Украинке Киевской области поврежден многоэтажный дом, два человека получили травмы.
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