Украинцы мгновенно отреагировали на "НЛО" в Киеве. Соцсети завалены мемами: подборка
20.04.2023, 00:11
Скриншот из соцсетей
Вечером 19 апреля в Киеве была видна яркая вспышка в небе. Местные власти говорили о воздушном объекте в регионе. Также была информация о якобы работе сил противовоздушной обороны, но она не подтвердилась. Украинцы моментально "окрестили" это явление как НЛО.
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В соцсетях сразу же после появления информации о вспышке начали появляться многочисленные мемы на эту тему.
Одна из версий "НЛО" случайно вырисовалась в ленте новостей LIGA.net.
В Киевской городской военной администрации позднее сообщили, что, по предварительной информации, вспышка стала результатом "падения космического спутника NASA". Чтобы избежать жертв от падения обломков, была объявлена воздушная тревога.
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