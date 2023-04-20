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Украинцы мгновенно отреагировали на "НЛО" в Киеве. Соцсети завалены мемами: подборка

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2023, 00:11
Украинцы мгновенно отреагировали на
Скриншот из соцсетей

Вечером 19 апреля в Киеве была видна яркая вспышка в небе. Местные власти говорили о воздушном объекте в регионе. Также была информация о якобы работе сил противовоздушной обороны, но она не подтвердилась. Украинцы моментально "окрестили" это явление как НЛО.

В соцсетях сразу же после появления информации о вспышке начали появляться многочисленные мемы на эту тему.

Украинцы мгновенно отреагировали на "НЛО" в Киеве. Соцсети завалены мемами: подборка

Украинцы мгновенно отреагировали на "НЛО" в Киеве. Соцсети завалены мемами: подборка

Украинцы мгновенно отреагировали на "НЛО" в Киеве. Соцсети завалены мемами: подборка

Украинцы мгновенно отреагировали на "НЛО" в Киеве. Соцсети завалены мемами: подборка

Украинцы мгновенно отреагировали на "НЛО" в Киеве. Соцсети завалены мемами: подборка

Украинцы мгновенно отреагировали на "НЛО" в Киеве. Соцсети завалены мемами: подборка

Украинцы мгновенно отреагировали на "НЛО" в Киеве. Соцсети завалены мемами: подборка

Украинцы мгновенно отреагировали на "НЛО" в Киеве. Соцсети завалены мемами: подборка


Украинцы мгновенно отреагировали на "НЛО" в Киеве. Соцсети завалены мемами: подборка

Украинцы мгновенно отреагировали на "НЛО" в Киеве. Соцсети завалены мемами: подборка

Украинцы мгновенно отреагировали на "НЛО" в Киеве. Соцсети завалены мемами: подборка

Украинцы мгновенно отреагировали на "НЛО" в Киеве. Соцсети завалены мемами: подборка


Одна из версий "НЛО" случайно вырисовалась в ленте новостей LIGA.net.

Украинцы мгновенно отреагировали на "НЛО" в Киеве. Соцсети завалены мемами: подборка

Украинцы мгновенно отреагировали на "НЛО" в Киеве. Соцсети завалены мемами: подборка

Украинцы мгновенно отреагировали на "НЛО" в Киеве. Соцсети завалены мемами: подборка

Украинцы мгновенно отреагировали на "НЛО" в Киеве. Соцсети завалены мемами: подборка

В Киевской городской военной администрации позднее сообщили, что, по предварительной информации, вспышка стала результатом "падения космического спутника NASA". Чтобы избежать жертв от падения обломков, была объявлена воздушная тревога.

Читайте также: Мемы "Оргия на Щекавице": как украинцы будут собираться на горе в случае ядерного взрыва

Оксана Житнюк
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