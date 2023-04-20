Украинцы мгновенно отреагировали на "НЛО" в Киеве. Соцсети завалены мемами: подборка

Вечером 19 апреля в Киеве была видна яркая вспышка в небе. Местные власти говорили о воздушном объекте в регионе. Также была информация о якобы работе сил противовоздушной обороны, но она не подтвердилась. Украинцы моментально "окрестили" это явление как НЛО.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В соцсетях сразу же после появления информации о вспышке начали появляться многочисленные мемы на эту тему.

Одна из версий "НЛО" случайно вырисовалась в ленте новостей LIGA.net

В Киевской городской военной администрации позднее сообщили, что, по предварительной информации, вспышка стала результатом "падения космического спутника NASA". Чтобы избежать жертв от падения обломков, была объявлена воздушная тревога.

Читайте также: Мемы "Оргия на Щекавице": как украинцы будут собираться на горе в случае ядерного взрыва

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.