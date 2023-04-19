Вспышка в Киеве. Администрация говорит о "спутнике NASA". Военные пока не подтверждают

По предварительной информации, вспышка в Киеве вечером 19 апреля стала последствием падения "космического спутника NASA". Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

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По словам начальника КГВА Сергея Попко, около 22:00 в пределах Киева наблюдалось яркое свечение воздушного объекта.

Согласно предварительной информации, явление стало следствием падения на Землю якобы спутника NASA.

Чтобы избежать жертв от падения обломков на Землю, была объявлена воздушная тревога. Противовоздушная оборона не работала.

ОБНОВЛЕНО в 23:41. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии " . Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии " Суспильному" заявил, что пока не может официально подтвердить информацию о падении спутника.

ОБНОВЛЕНО в 23:51. Украинский научно-популярный ресурс The Alpha Centauri написал, что вечером 19 апреля действительно ожидалось вхождение в атмосферу "мертвого" спутника NASA RHESSI, однако траектория его падения очень далека от Украины. Возможно, это был метеор.

Ні, то не супутник НАСА згорів. Орбіта не проходила над нами в цей час.



Більше схоже на болід. Чекаємо більше інформації від спеціалістів з навколоземних об'єктів. pic.twitter.com/Ob34WeFhc3 — The Alpha Centauri (@theACentauri) April 19, 2023

Дмитро Гриниченко

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