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В Киеве была видна яркая вспышка. ОВА заявляет о воздушном объекте — видео

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2023, 22:34
В Киеве была видна яркая вспышка. ОВА заявляет о воздушном объекте — видео - Фото
Вспышка над Киевом (Фото: скриншот с видео)
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В Киеве была видна яркая вспышка, местные власти говорят о воздушном объекте в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации.

Сообщается, что в небе над Киевской областью была обнаружена воздушная цель.

В ОВА отметили, что силы противовоздушной обороны наготове. 

Жителей призвали быть в укрытиях и придерживаться режима информационной тишины. В столице была объявлена воздушная тревога.

Накануне сигнала в городе была видна яркая вспышка. 

Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал ждать деталей от Воздушных сил.

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Дмитро Гриниченко
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воздушная тревога война киев пво киевская область
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