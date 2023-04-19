В Киеве была видна яркая вспышка. ОВА заявляет о воздушном объекте — видео
19.04.2023, 22:34
Вспышка над Киевом (Фото: скриншот с видео)
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В Киеве была видна яркая вспышка, местные власти говорят о воздушном объекте в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации.
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Сообщается, что в небе над Киевской областью была обнаружена воздушная цель.
В ОВА отметили, что силы противовоздушной обороны наготове.
Жителей призвали быть в укрытиях и придерживаться режима информационной тишины. В столице была объявлена воздушная тревога.
Накануне сигнала в городе была видна яркая вспышка.
Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал ждать деталей от Воздушных сил.
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