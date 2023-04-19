В Киеве была видна яркая вспышка. ОВА заявляет о воздушном объекте — видео

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В Киеве была видна яркая вспышка, местные власти говорят о воздушном объекте в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации.

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Сообщается, что в небе над Киевской областью была обнаружена воздушная цель.

В ОВА отметили, что силы противовоздушной обороны наготове.

Жителей призвали быть в укрытиях и придерживаться режима информационной тишины. В столице была объявлена воздушная тревога.

Накануне сигнала в городе была видна яркая вспышка.

Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал ждать деталей от Воздушных сил.

В ночь на 19 апреля Россия атаковала "шахедами", силы ППО сбили семь дронов в районе Запорожья и Днепра.

Сирену воздушной тревоги в Одессе включили в 01:47 ночи, и спустя несколько минут, ориентировочно в 01:52, прогремели первые взрывы.

Воины зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" уничтожили 10 из 12 дронов-камикадзе Shahed-136/131.

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Дмитро Гриниченко

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