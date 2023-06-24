"Мятеж" Пригожина. Генералы оккупантов призвали его "подчиниться воле и приказу" Путина

Генералы страны-оккупанта РФ записали видеообращения к боевикам российской террористической группы Вагнера, призвав их "остановить колонны" и подчиниться военно-политическому руководству РФ. Ролики замкомандующего оккупационной группировкой в Украине Сергея Суровикина и первого замначальника ГРУ ГШ ВС РФ Владимира Алексеева записаны, по-видимому, в одном помещении.

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Видео с обращениями разместили пропагандистские z-каналы оккупантов.

Суровикин, держа в правой руке автомат, заявил, что "мы вместе с вами воевали", "мы одной крови", и призвал "остановиться", потому что Силы обороны Украины "только и ждут, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка".

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"И нужно, и необходимо подчиниться воле и приказу" российского диктатора Владимира Путина, добавил Суровикин, "остановить колонны и вернуть их в пункты постоянной дислокации и в районы размещения".

СПРАВКА. Вечером 23 июня 2023 года главарь российской террористической организации группа Вагнера Евгений Пригожин . Вечером 23 июня 2023 года главарь российской террористической организации группа Вагнера Евгений Пригожин заявил , что по базе вагнеровцев якобы был нанесен удар регулярных войск РФ по приказу министра обороны РФ Сергею Шойгу и начальника его Генштаба Валерия Герасимова. МО РФ назвало это провокацией . Пригожин обратился к армии РФ, призвал "не оказывать сопротивление", а в случае сопротивления пригрозил "уничтожать немедленно". Он не сказал прямо, что пойдет на Москву "разбираться". На улицы некоторых городов РФ, близких к Украине и базам Вагнера, выехала военная техника.

Генерал-лейтенант ГРУ Алексеев назвал якобы мятеж Пригожина "ударом в спину стране и президенту", добавив, что главарь группы Вагнера "пытается покуситься на его власть".

Он назвал слова и действия Пригожина "государственным переворотом" и заявил, что это "могло быть придумано только врагами РФ".

ДОПОЛНЕНО в 02:15. Пригожин заявил, что его боевики "пересекли границы во всех местах", причем их "с объятиями встречали пограничники", а "военные, которых поставили на перекрытия дорог, отошли в сторону", и "сейчас мы входим в Ростов". Подтвердить эти заявления невозможно.

Так называемая "ЧВК Вагнера" – неофициальное вооруженное формирование под руководством ГРУ (Главного управления Генштаба ВС РФ). Пока непонятно, насколько серьезна ситуация, перешла ли война "башен Кремля" между собой в новую фазу, или это очередной этап ИПСО противника на старте контрнаступления Сил обороны.

Конфликт Пригожин vs МО РФ Шойгу длится месяцы большой войны, особенно он обострился во время боев за Бахмут. В мае 2023-го Пригожин устроил на камеру истерику на фоне десятков тел оккупантов, обматерив военное командование РФ.

Позднее Пригожин заявил, что якобы выведет "вагнеровцев" из Бахмута 10 мая, но не сделал этого.

Украинская разведка считает, что Пригожин, Шойгу и начальник ГШ РФ Герасимов "выясняют, кто останется виноватым" в поражении в войне.

Оппозиционные росСМИ пишут, что у Путина якобы "не исключают сценарий начала гражданской войны в России".

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