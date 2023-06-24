"Мятеж" Пригожина. Генералы оккупантов призвали его "подчиниться воле и приказу" Путина
Генералы страны-оккупанта РФ записали видеообращения к боевикам российской террористической группы Вагнера, призвав их "остановить колонны" и подчиниться военно-политическому руководству РФ. Ролики замкомандующего оккупационной группировкой в Украине Сергея Суровикина и первого замначальника ГРУ ГШ ВС РФ Владимира Алексеева записаны, по-видимому, в одном помещении.
Видео с обращениями разместили пропагандистские z-каналы оккупантов.
Суровикин, держа в правой руке автомат, заявил, что "мы вместе с вами воевали", "мы одной крови", и призвал "остановиться", потому что Силы обороны Украины "только и ждут, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка".
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"И нужно, и необходимо подчиниться воле и приказу" российского диктатора Владимира Путина, добавил Суровикин, "остановить колонны и вернуть их в пункты постоянной дислокации и в районы размещения".
Генерал-лейтенант ГРУ Алексеев назвал якобы мятеж Пригожина "ударом в спину стране и президенту", добавив, что главарь группы Вагнера "пытается покуситься на его власть".
Он назвал слова и действия Пригожина "государственным переворотом" и заявил, что это "могло быть придумано только врагами РФ".
ДОПОЛНЕНО в 02:15. Пригожин заявил, что его боевики "пересекли границы во всех местах", причем их "с объятиями встречали пограничники", а "военные, которых поставили на перекрытия дорог, отошли в сторону", и "сейчас мы входим в Ростов". Подтвердить эти заявления невозможно.
Так называемая "ЧВК Вагнера" – неофициальное вооруженное формирование под руководством ГРУ (Главного управления Генштаба ВС РФ). Пока непонятно, насколько серьезна ситуация, перешла ли война "башен Кремля" между собой в новую фазу, или это очередной этап ИПСО противника на старте контрнаступления Сил обороны.
- Конфликт Пригожин vs МО РФ Шойгу длится месяцы большой войны, особенно он обострился во время боев за Бахмут. В мае 2023-го Пригожин устроил на камеру истерику на фоне десятков тел оккупантов, обматерив военное командование РФ.
- Позднее Пригожин заявил, что якобы выведет "вагнеровцев" из Бахмута 10 мая, но не сделал этого.
- Украинская разведка считает, что Пригожин, Шойгу и начальник ГШ РФ Герасимов "выясняют, кто останется виноватым" в поражении в войне.
- Оппозиционные росСМИ пишут, что у Путина якобы "не исключают сценарий начала гражданской войны в России".
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