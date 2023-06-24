"Заколот" Пригожина. Генерали окупантів закликали його "підкоритися волі та наказу" Путіна

Генерали країни-окупанта РФ записали відеозвернення до бойовиків російської терористичної групи Вагнера, закликавши їх "зупинити колони" та підкоритися військово-політичному керівництву РФ. Ролики заступника командувача окупаційним угрупованням в Україні Сергія Суровікіна та першого заступника начальника ГРУ ГШ ЗС РФ Володимира Алєксєєва записані, ймовірно, в одному приміщенні.

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Відео зі зверненнями розмістили пропагандистські z-канали окупантів.

Суровікін, тримаючи правою рукою автомат, заявив, що "ми разом із вами воювали", "ми однієї крові", і закликав "зупинитися", тому що Сили оборони України "тільки й чекають, коли у нас загостриться внутрішньополітична обстановка".

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"І потрібно, і необхідно підкоритися волі та наказу" російського диктатора Володимира Путіна, додав Суровікін, "зупинити колони та повернути їх у пункти постійної дислокації та в райони розміщення".

ДОВІДКА. Увечері 23 червня 2023 року ватажок російської терористичної організації група Вагнера Євгеній Пригожин . Увечері 23 червня 2023 року ватажок російської терористичної організації група Вагнера Євгеній Пригожин заявив , що по базі вагнерівців нібито було завдано удару регулярними військами РФ за наказом міністра оборони РФ Сергію Шойгу та начальника його Генштабу Валерія Герасімова. МО РФ назвало це провокацією . Пригожин звернувся до армії РФ, закликав "не чинити опір", а у разі опору пригрозив "знищувати негайно". Він не сказав прямо, що піде на Москву "розбиратися". На вулиці деяких міст РФ, близьких до України та баз Вагнера, виїхала військова техніка.

Генерал-лейтенант ГРУ Алєксєєв назвав нібито заколот Пригожина "ударом у спину країні та президенту", додавши, що ватажок групи Вагнера "намагається зазіхнути на його владу".

Він назвав слова та дії Пригожина "державним переворотом" і заявив, що це "могло бути придумано лише ворогами РФ".

ДОПОВНЕНО о 02:15. Пригожин заявив, що його бойовики "перетнули кордони у всіх місцях", причому їх "з обіймами зустрічали прикордонники", а "військові, яких поставили на перекриття доріг, відійшли вбік", і "зараз ми входимо до Ростова". Підтвердити ці заяви неможливо.

Так звана "ПВК Вагнера" – неофіційне збройне формування під керівництвом ГРУ (Головного управління Генштабу ЗС РФ). Поки що незрозуміло, наскільки серйозною є ситуація, чи перейшла війна "веж Кремля" між собою в нову фазу, чи це черговий етап ІПСО противника на старті контрнаступу Сил оборони.

Конфлікт Пригожин vs МО РФ Шойгу триває місяці великої війни, особливо він загострився під час боїв за Бахмут. У травні 2023-го Пригожин влаштував істерику на камеру на тлі десятків тіл окупантів, обматюкавши військове командування РФ.

Пізніше Пригожин заявив, що нібито виведе "вагнерівців" з Бахмута 10 травня, але не зробив цього.

Українська розвідка вважає, що Пригожин, Шойгу та начальник ГШ РФ Герасімов "з'ясовують, хто залишиться винним" у поразці у війні.

Опозиційні росЗМІ пишуть, що у Путіна нібито "не виключають сценарій початку громадянської війни в Росії".

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