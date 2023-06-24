"Заколот" Пригожина. Генерали окупантів закликали його "підкоритися волі та наказу" Путіна
Генерали країни-окупанта РФ записали відеозвернення до бойовиків російської терористичної групи Вагнера, закликавши їх "зупинити колони" та підкоритися військово-політичному керівництву РФ. Ролики заступника командувача окупаційним угрупованням в Україні Сергія Суровікіна та першого заступника начальника ГРУ ГШ ЗС РФ Володимира Алєксєєва записані, ймовірно, в одному приміщенні.
Відео зі зверненнями розмістили пропагандистські z-канали окупантів.
Суровікін, тримаючи правою рукою автомат, заявив, що "ми разом із вами воювали", "ми однієї крові", і закликав "зупинитися", тому що Сили оборони України "тільки й чекають, коли у нас загостриться внутрішньополітична обстановка".
Дивіться також: "Вболіваємо за обидві команди". Меми українців про "війну" між Пригожиним та Шойгу
"І потрібно, і необхідно підкоритися волі та наказу" російського диктатора Володимира Путіна, додав Суровікін, "зупинити колони та повернути їх у пункти постійної дислокації та в райони розміщення".
Генерал-лейтенант ГРУ Алєксєєв назвав нібито заколот Пригожина "ударом у спину країні та президенту", додавши, що ватажок групи Вагнера "намагається зазіхнути на його владу".
Він назвав слова та дії Пригожина "державним переворотом" і заявив, що це "могло бути придумано лише ворогами РФ".
ДОПОВНЕНО о 02:15. Пригожин заявив, що його бойовики "перетнули кордони у всіх місцях", причому їх "з обіймами зустрічали прикордонники", а "військові, яких поставили на перекриття доріг, відійшли вбік", і "зараз ми входимо до Ростова". Підтвердити ці заяви неможливо.
Так звана "ПВК Вагнера" – неофіційне збройне формування під керівництвом ГРУ (Головного управління Генштабу ЗС РФ). Поки що незрозуміло, наскільки серйозною є ситуація, чи перейшла війна "веж Кремля" між собою в нову фазу, чи це черговий етап ІПСО противника на старті контрнаступу Сил оборони.
- Конфлікт Пригожин vs МО РФ Шойгу триває місяці великої війни, особливо він загострився під час боїв за Бахмут. У травні 2023-го Пригожин влаштував істерику на камеру на тлі десятків тіл окупантів, обматюкавши військове командування РФ.
- Пізніше Пригожин заявив, що нібито виведе "вагнерівців" з Бахмута 10 травня, але не зробив цього.
- Українська розвідка вважає, що Пригожин, Шойгу та начальник ГШ РФ Герасімов "з'ясовують, хто залишиться винним" у поразці у війні.
- Опозиційні росЗМІ пишуть, що у Путіна нібито "не виключають сценарій початку громадянської війни в Росії".
Читайте також: Пригожина можуть посадити на 20 років, відкрито справу. ФСБ закликала вагнерівців "здати" його
Коментарі