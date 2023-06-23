Игнат объяснил, почему ракеты РФ долетели до Хмельницкой области: Маршруты и обходные пути

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что россияне разрабатывают маршруты и обходные пути для крылатых ракет, чтобы они достигали целей. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона, комментируя ночную атаку врага на Хмельницкую область.

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По его словам, ничего нового в очередной атаке россиян нет, они били по военному аэродрому, куда буквально позавчера прилетали иранские дроны-камикадзе Shahed-136.

"В этот раз были крылатые ракеты. Они делают все, чтобы ракеты долетали до своих целей, у них есть маршруты и обходные пути, чтобы как можно больше ракет долетели до цели. В этот раз все ракеты были уничтожены", — сказал Игнат.

Он отметил, что Россия продолжает производство ракет, поэтому необходимо усиливать санкции, чтобы она не могла получать комплектующие.

Ранее Воздушные силы сообщили, что оккупанты запустили 13 крылатых ракет по военному аэродрому в Хмельницкой области в ночь на 23 июня, но все они были уничтожены ПВО.

6 мая 2023 года ВСУ подтвердили первое уничтожение российской ракеты "Кинжал". Ночью 16 мая ВСУ сбили шесть "Кинжалов", летевших на Киев, а ровно месяц спустя – еще шесть там же.

Оккупанты свезли к границе в Брянской области комплексы "Бал" с ракетами Х-35: под угрозой Киев и семь областей.

Компания Raytheon Technologies планирует произвести еще пять батарей Patriot для Украины до конца 2024-го.

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