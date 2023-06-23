RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Ігнат пояснив, чому ракети РФ долетіли до Хмельницької області: Маршрути та обхідні шляхи

Этот материал также доступен на русском
23.06.2023, 10:46
Ігнат пояснив, чому ракети РФ долетіли до Хмельницької області: Маршрути та обхідні шляхи - Фото
Юрій Ігнат (Фото: скриншот з відео)

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що росіяни розробляють маршрути та обхідні шляхи для крилатих ракет, щоб вони досягали цілей. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону, коментуючи нічну атаку ворога на Хмельницьку область.

За його словами, нічого нового в черговій атаці росіян немає, вони били по військовому аеродрому, куди буквально позавчора прилітали іранські дрони-камікадзе Shahed-136.

"Цього разу були крилаті ракети. Вони роблять все, щоб ракети долітали до своїх цілей, у них є маршрути та обхідні шляхи, аби якнайбільше ракет долетіли до цілі. Цього разу всі ракети були знищені", — сказав Ігнат.

Він зазначив, що Росія продовжує виробництво ракет, тому необхідно посилювати санкції, щоб вона не могла одержувати компоненти.

Раніше Повітряні сили повідомили, що окупанти запустили 13 крилатих ракет по військовому аеродрому в Хмельницькій області в ніч проти 23 червня, але всі вони були знищені ППО. 

Читайте також: Новини | В Україні збивали ракети з Каспію. Були прильоти у Запоріжжі, гриміло під Хмельницьким

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаповітряні силиппоХмельницька областьракетний ударЮрій Ігнат
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 