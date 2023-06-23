Ігнат пояснив, чому ракети РФ долетіли до Хмельницької області: Маршрути та обхідні шляхи

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що росіяни розробляють маршрути та обхідні шляхи для крилатих ракет, щоб вони досягали цілей. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону, коментуючи нічну атаку ворога на Хмельницьку область.

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За його словами, нічого нового в черговій атаці росіян немає, вони били по військовому аеродрому, куди буквально позавчора прилітали іранські дрони-камікадзе Shahed-136.

"Цього разу були крилаті ракети. Вони роблять все, щоб ракети долітали до своїх цілей, у них є маршрути та обхідні шляхи, аби якнайбільше ракет долетіли до цілі. Цього разу всі ракети були знищені", — сказав Ігнат.

Він зазначив, що Росія продовжує виробництво ракет, тому необхідно посилювати санкції, щоб вона не могла одержувати компоненти.

Раніше Повітряні сили повідомили, що окупанти запустили 13 крилатих ракет по військовому аеродрому в Хмельницькій області в ніч проти 23 червня, але всі вони були знищені ППО.

6 травня 2023 року ЗСУ підтвердили перше знищення "Кинджалу". Вночі 16 травня ЗСУ збили шість "Кинджалів", що летіли на Київ, а рівно через місяць – ще шість там само.

Окупанти звезли до кордону у Брянській області комплекси "Бал" із ракетами Х-35: під загрозою Київ та сім областей.

Компанія Raytheon Technologies планує виготовити ще п'ять батарей Patriot для України до кінця 2024-го.

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