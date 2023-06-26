Одесу атакували ракетами "Калібр" та дронами на тлі грози у Чорному морі
Вночі 26 червня російські ракети, випущені з акваторії Чорного моря, долетіли до Одеської області, працює протиповітряна оборона, у передмісті чути вибухи. Про це повідомили як Повітряні сили, так і співрозмовники LIGA.net в місті та області.
02:11. Неподалік Одеси ще й гроза, також гримить.
02:16. В місті на області "тихо": чутно лише грім.
02:21. Одеська районна військова адміністрація пише, що до атаки залучені також і дрони-камікадзе.
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02:31. Повітряні сили пишуть, що відбій по ракетах, але не по "шахедах".
02:36. Анонімні моніторингові канали, які, за словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, дають "переважно правдиві дані", пишуть, що на півдні "попередньо чисто" і нібито всі ракети збила ППО.
02:52. Відбій по областях від колег Ігната. Там підтвердили, що в Одеській області спрацювала ППО, але про результати бойової роботи пообіцяли повідомити пізніше. Однак, пишуть ПС ЗСУ, "залишається загроза застосування ударних БпЛА" на Одещині.
Поки чекаємо на офіційну інформацію, подивіться унікальне відео, як росіяни замінували танк і пустили його на позиції ЗСУ. Він не доїхав близько 100 м: відео вибуху та хмари Вільсона.
- 22 червня 2023 року був ракетний удар по Чонгарському мосту в Крим.
- Вночі 24 червня Росія масовано ударила ракетами по Дніпру, Києву, Харкову, Кривому Рогу, Кропивницькому, Полтавській та Одеській областях.
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