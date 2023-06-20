У Повітряних силах відповіли, чому дрони Shahed долетіли до Львова: М'яко кажучи, не вистачає ППО

Дрони-камікадзе Shahed-136 російських окупантів долетіли до Львова і вразили об'єкт критичної інфраструктури міста через те, що у Сил оборони значний дефіцит засобів протиповітряної оборони, щоб покрити таку велику територію. Про це в ефірі Радіо Свобода сказав представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Вночі 20 червня ППО знищила 32 із 35 шахедів, з них близько 20 навколо Києва.

"Покрити всі напрямки тими зенітно-ракетними комплексами великого та середнього радіуса дії, які у нас є, не є можливим. Не вистачає банально засобів ППО, і це ще м'яко кажучи", – відповів він на запитання, як так вийшло, що БПЛА долетіли аж до Львова.

Ігнат наголосив, що ЗРК розміщені там, де це найбільше потрібно для оборони держави:

→ у великих містах;

→ біля великих інфраструктурних об'єктів, зокрема атомної енергетики;

→ на лінії фронту.

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Через дефіцит ЗРК Україна змушена використовувати проти повітряних цілей винищувальну авіацію та мобільні вогневі групи, зазначив Ігнат.

При цьому, сказав офіцер, літаки 1970-х років виробництва "неспроможні ефективно знищувати" шахеди: "Льотчики здатні та роблять все можливе, є якийсь результат, але цього недостатньо, тому що техніка застаріла; не бачить радар, не можна тим озброєнням ефективно їх знищувати".

Крім того, зазначив спікер ПС ЗСУ, розставити тисячі мобільних груп із кулеметами "на кожному клаптику землі" нереально. Крім цього, шахеди часто летять над річищами річок, низько, різними маршрутами.

"Робимо все можливе, але потрібні F-16, без варіантів", – підсумував представник Повітряних сил.

13 червня 2023 року розвідка повідомила, що Іран збільшив постачання шахедів Росії та допомагає налагодити їх виробництво на місці.

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