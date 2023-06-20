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В Воздушных силах ответили, почему Shahed долетели до Львова: Мягко говоря, не хватает ПВО

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2023, 11:21
В Воздушных силах ответили, почему Shahed долетели до Львова: Мягко говоря, не хватает ПВО - Фото
Юрий Игнат (скриншот)

Дроны-камикадзе Shahed-136 российских оккупантов долетели до Львова и поразили объект критической инфраструктуры города из-за того, что у Сил обороны сильный дефицит средств противовоздушной обороны, чтобы покрыть такую большую территорию. Об этом в эфире Радио Свобода сказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Ночью 20 июня ПВО уничтожила 32 из 35 шахедов, из них около 20вокруг Киева.

"Покрыть все направления теми зенитно-ракетными комплексами большого и среднего радиуса действия, которые у нас есть, не представляется возможным. Не хватает банально средств ПВО, и это еще мягко говоря", – ответил он на вопрос, как так вышло, что БПЛА долетели до самого Львова.

Игнат подчеркнул, что ЗРК размещены там, где это больше всего нужно для обороны государства:

→ в больших городах;
→ возле крупных инфраструктурных объектов, включая атомную энергетику;
→ на линии фронта.

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Из-за дефицита ЗРК Украина вынуждена использовать против воздушных целей истребительную авиацию и мобильные огневые группы, отметил Игнат.

При этом, сказал офицер, самолеты 1970-х годов производства "не способны эффективно уничтожать" шахеды: "Летчики способны и делают все возможное, есть какой-то результат, но этого недостаточно, потому что техника устарела; не видит радар, нельзя тем вооружением эффективно их уничтожать".

Кроме того, отметил спикер ВС ВСУ, расставить тысячи мобильных групп с пулеметами "на каждом клочке земли" нереально. Помимо этого, шахеды зачастую летят над руслами рек, низко, по различным маршрутам.

"Делаем все возможное, но нужны F-16, без вариантов", – подытожил представитель Воздушных сил.

Евгений Пилипенко
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войнадронБПЛАЮрий Игнатдрон-камикадзеShahedшахед
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