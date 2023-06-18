UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина может получить "выносливые" дроны от Португалии – Defence News

Цей матеріал також доступний українською
18.06.2023, 00:06
Украина может получить
AR3 від Tekever (Скриншот)

Украина может получить от Португалии беспилотники AR3, которые способны выполнять операции продолжительностью до 16 часов. Об этом изданию Defense News сообщила компания Tekever, которая производит эти дроны.

Известно, что поставки финансируются возглавляемом Британией Международным фондом для Украины.

В Defense News отметили, что ранее Минобороны Британии опубликовало видео, на котором демонстрируется военная техника, которую IFU предоставляет украинским войскам. Журналисты утверждают, что на кадрах можно увидеть в том числе систему вертикального взлета и посадки Tekever AR3.

"Да, наша система Tekever AR3 изображена на видео, подготовленном Минобороны Великобритании", – прокомментировал журналистам представитель компании.

СПРАВКА. AR3 — это небольшой дрон с длительным сроком службы (операция может длиться до 16 часов), предназначенный для обеспечения наблюдения за большой территорией как для наземных, так и для морских миссий. Дрон имеет максимальную грузоподъемность 4 кг, может летать со скоростью 75-90 км/ч.

  • В прошлом месяце Португалия заявила, что готова предоставить своих пилотов и инструкторов для обучения украинских военнослужащих на F-16, а в будущем не исключает помощи с запчастями для авиации, однако свои самолеты передавать не будет.
Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
дронпортугалиявоенная помощьTekever
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 