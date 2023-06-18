Украина может получить "выносливые" дроны от Португалии – Defence News
18.06.2023, 00:06
AR3 від Tekever (Скриншот)
Украина может получить от Португалии беспилотники AR3, которые способны выполнять операции продолжительностью до 16 часов. Об этом изданию Defense News сообщила компания Tekever, которая производит эти дроны.
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Известно, что поставки финансируются возглавляемом Британией Международным фондом для Украины.
В Defense News отметили, что ранее Минобороны Британии опубликовало видео, на котором демонстрируется военная техника, которую IFU предоставляет украинским войскам. Журналисты утверждают, что на кадрах можно увидеть в том числе систему вертикального взлета и посадки Tekever AR3.
"Да, наша система Tekever AR3 изображена на видео, подготовленном Минобороны Великобритании", – прокомментировал журналистам представитель компании.
СПРАВКА. AR3 — это небольшой дрон с длительным сроком службы (операция может длиться до 16 часов), предназначенный для обеспечения наблюдения за большой территорией как для наземных, так и для морских миссий. Дрон имеет максимальную грузоподъемность 4 кг, может летать со скоростью 75-90 км/ч.
- В прошлом месяце Португалия заявила, что готова предоставить своих пилотов и инструкторов для обучения украинских военнослужащих на F-16, а в будущем не исключает помощи с запчастями для авиации, однако свои самолеты передавать не будет.
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