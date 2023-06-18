Украина может получить "выносливые" дроны от Португалии – Defence News

Украина может получить от Португалии беспилотники AR3, которые способны выполнять операции продолжительностью до 16 часов. Об этом изданию Defense News сообщила компания Tekever, которая производит эти дроны.

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Известно, что поставки финансируются возглавляемом Британией Международным фондом для Украины.

В Defense News отметили, что ранее Минобороны Британии опубликовало видео, на котором демонстрируется военная техника, которую IFU предоставляет украинским войскам. Журналисты утверждают, что на кадрах можно увидеть в том числе систему вертикального взлета и посадки Tekever AR3.

"Да, наша система Tekever AR3 изображена на видео, подготовленном Минобороны Великобритании", – прокомментировал журналистам представитель компании.

СПРАВКА. AR3 — это небольшой дрон с длительным сроком службы (операция может длиться до 16 часов), предназначенный для обеспечения наблюдения за большой территорией как для наземных, так и для морских миссий. Дрон имеет максимальную грузоподъемность 4 кг, может летать со скоростью 75-90 км/ч.

В прошлом месяце Португалия заявила, что готова предоставить своих пилотов и инструкторов для обучения украинских военнослужащих на F-16, а в будущем не исключает помощи с запчастями для авиации, однако свои самолеты передавать не будет.

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