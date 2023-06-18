Україна може отримати "витривалі" дрони від Португалії – Defence News

Україна може отримати від Португалії безпілотники AR3, які здатні виконувати операції до 16 годин. Про це виданню Defense News повідомила компанія Tekever, яка виробляє ці дрони.

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Відомо, що постачання фінансуються очолюваним Британією Міжнародним фондом для України.

У Defense News зазначили, що раніше Міноборони Британії опублікувало відео, на якому демонструється військова техніка, яку IFU надає українським військам. Журналісти стверджують, що на кадрах можна побачити у тому числі систему вертикального зльоту та посадки Tekever AR3.

"Так, нашу систему Tekever AR3 зображено на відео, підготовленому Міноборони Великої Британії", – прокоментував журналістам представник компанії.

ДОВІДКА. AR3 – це невеликий дрон з тривалим терміном служби (операція може тривати до 16 годин), призначений для забезпечення спостереження за великою територією як наземних, так і морських місій. Дрон має максимальну вантажопідйомність 4 кг, може літати зі швидкістю 75-90 км/год.

Минулого місяця Португалія заявила, що готова надати своїх пілотів та інструкторів для навчання українських військовослужбовців на F-16, а в майбутньому не виключає допомоги із запчастинами для авіації, проте свої літаки не передаватиме.

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