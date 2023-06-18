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Україна може отримати "витривалі" дрони від Португалії – Defence News

Этот материал также доступен на русском
18.06.2023, 00:06
Україна може отримати
AR3 від Tekever (Скриншот)

Україна може отримати від Португалії безпілотники AR3, які здатні виконувати операції до 16 годин. Про це виданню Defense News повідомила компанія Tekever, яка виробляє ці дрони.

Відомо, що постачання фінансуються очолюваним Британією Міжнародним фондом для України.

У Defense News зазначили, що раніше Міноборони Британії опублікувало відео, на якому демонструється військова техніка, яку IFU надає українським військам. Журналісти стверджують, що на кадрах можна побачити у тому числі систему вертикального зльоту та посадки Tekever AR3.

"Так, нашу систему Tekever AR3 зображено на відео, підготовленому Міноборони Великої Британії", – прокоментував журналістам представник компанії.

ДОВІДКА. AR3 – це невеликий дрон з тривалим терміном служби (операція може тривати до 16 годин), призначений для забезпечення спостереження за великою територією як наземних, так і морських місій. Дрон має максимальну вантажопідйомність 4 кг, може літати зі швидкістю 75-90 км/год.

Оксана Житнюк
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військова допомогадронПортугаліяTekever
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