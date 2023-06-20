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Воздушные силы: Украинская ПВО уничтожила 32 из 35 "шахедов" ночью

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2023, 08:42
Воздушные силы: Украинская ПВО уничтожила 32 из 35
Дрон-камикадзе Shahed (Скриншот)

Ночью 20 июня Россия атаковала Украину 35 дронами-камикадзе Shahed 136/131. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 32 из них. Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

Военные отметили, что пуски производились с северного и южного направлений – Брянской области РФ и восточного побережья Азовского моря.

30 "шахедов" уничтожены силами и средствами Воздушных Сил, еще два – подразделениями Сухопутных войск.

В Воздушных силах также подтвердили утреннюю информацию КМВА об атаке на Киев, написав, что в Киевской области уничтожили более двух десятков российских дронов.

В КМВА также отмечали, что дроны заходили в воздушное пространство Киева волнами, курсами из разных направлений.

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Милана Головань
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войнадронБПЛАбеспилотникShahed-136Shahed-131
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