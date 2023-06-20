Воздушные силы: Украинская ПВО уничтожила 32 из 35 "шахедов" ночью

Ночью 20 июня Россия атаковала Украину 35 дронами-камикадзе Shahed 136/131. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 32 из них. Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

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Военные отметили, что пуски производились с северного и южного направлений – Брянской области РФ и восточного побережья Азовского моря.

30 "шахедов" уничтожены силами и средствами Воздушных Сил, еще два – подразделениями Сухопутных войск.

В Воздушных силах также подтвердили утреннюю информацию КМВА об атаке на Киев, написав, что в Киевской области уничтожили более двух десятков российских дронов.

В КМВА также отмечали, что дроны заходили в воздушное пространство Киева волнами, курсами из разных направлений.

В ночь на 28 мая 2023 года, в День Киева, Россия массированно атаковала столицу: ПВО сбила десятки воздушных целей.

13 июня разведка сообщила, что Иран увеличил поставки "шахедов" России и помогает наладить их производство на месте.

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