Иран увеличил поставки "шахедов" Кремлю и помогает РФ наладить их производство – разведка

Иран наращивает военное сотрудничество с Россией, увеличивает поставки ударных дронов стране-агрессору по Каспию и, возможно, содействует организации их производства на территории РФ. Об этом в очередной сводке пишут разведслужбы Великобритании.

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Разведка Британии считает, что Россия, скорее всего, предприняла усилия, чтобы обеспечить долгосрочные поставки крупных партий дронов-камикадзе из Ирана по Каспийскому морю.

"Поставляя это оружие, Иран продолжает нарушать резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН", – отмечают спецслужбы.

Россия также работает над тем, чтобы начать собственное производство дронов-камикадзе. Разведка считает, что в этом ей "почти наверняка" помогает Иран.

Отмечается, что одноразовые ударные дроны обеспечивают России "относительно дешевый ударный потенциал большой дальности" в условиях, когда она израсходовала ударами по Украине большую часть своих запасов крылатых ракет.

Разведка считает, что "международный транзитный коридор Север-Юг" дает России доступ к азиатским рынкам оружия, которые, как надеются в Кремле, менее уязвимы для западных санкций.

9 июня в Белом доме заявили, что по данным разведки США Иран поставляет в Россию материалы для строительства завода по производству дронов.

24 мая президент Владимир Зеленский в обращении к народу Ирана заявил, что Иран, поддерживая Россию в войне против Украины, добьется только еще большей изоляции от мира и еще больших проблем, и призвал перестать поставлять России дроны-камикадзе, которыми агрессор терроризирует мирное население и разрушает объекты гражданской инфраструктуры.

В ночь на 10 июня российские оккупанты атаковали Украину баллистическими и крылатыми ракетами и дронами-камикадзе Shahed-136.

11 июня оккупанты атаковали беспилотниками иранского производства Shahed-136/131 прифронтовые зоны в Харьковской и Сумской областях.

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