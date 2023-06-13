Іран збільшив постачання "шахедів" Кремлю і допомагає РФ налагодити їхнє виробництво – розвідка

Іран нарощує військову співпрацю з Росією, збільшує постачання ударних дронів країні-агресору по Каспію і, можливо, сприяє організації їхнього виробництва на території РФ. Про це у черговому зведенні пишуть розвідслужби Великої Британії.

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Розвідка Британії вважає, що Росія, швидше за все, доклала зусиль, щоб забезпечити довгострокові постачання великих партій дронів-камікадзе з Ірану Каспійським морем.

"Постачаючи цю зброю, Іран продовжує порушувати резолюцію 2231 Ради Безпеки ООН", – зазначають спецслужби.

Росія також працює над тим, щоб розпочати власне виробництво дронів-камікадзе. Розвідка вважає, що в цьому їй "майже напевно" допомагає Іран.

Зазначається, що одноразові ударні дрони забезпечують Росії "відносно дешевий ударний потенціал великої дальності" в умовах, коли вона витратила ударами по Україні більшу частину своїх запасів крилатих ракет.

Розвідка вважає, що "міжнародний транзитний коридор Північ-Південь" дає Росії доступ до азійських ринків зброї, які, як сподіваються у Кремлі, менш уразливі для західних санкцій.

9 червня в Білому домі заявили, що за даними розвідки США Іран постачає в Росію матеріали для будівництва заводу з виробництва дронів.

24 травня президент Володимир Зеленський у зверненні до народу Ірану заявив, що Іран, підтримуючи Росію у війні проти України, доб'ється тільки ще більшої ізоляції від світу та ще більших проблем, і закликав припинити постачати Росії дрони-камікадзе, якими агресор тероризує мирне населення та руйнує об'єкти громадянської інфраструктури.

У ніч на 10 червня російські окупанти атакували Україну балістичними та крилатими ракетами та дронами-камікадзе Shahed-136.

11 червня окупанти атакували безпілотниками іранського виробництва Shahed-136/131 прифронтові зони у Харківській та Сумській областях.

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