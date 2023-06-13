RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Іран збільшив постачання "шахедів" Кремлю і допомагає РФ налагодити їхнє виробництво – розвідка

Этот материал также доступен на русском
13.06.2023, 09:53
Іран збільшив постачання
Іранський дрон "Shahed-136" (скриншот з анімації)

Іран нарощує військову співпрацю з Росією, збільшує постачання ударних дронів країні-агресору по Каспію і, можливо, сприяє організації їхнього виробництва на території РФ. Про це у черговому зведенні пишуть розвідслужби Великої Британії.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Розвідка Британії вважає, що Росія, швидше за все, доклала зусиль, щоб забезпечити довгострокові постачання великих партій дронів-камікадзе з Ірану Каспійським морем.

"Постачаючи цю зброю, Іран продовжує порушувати резолюцію 2231 Ради Безпеки ООН", – зазначають спецслужби.

Росія також працює над тим, щоб розпочати власне виробництво дронів-камікадзе. Розвідка вважає, що в цьому їй "майже напевно" допомагає Іран.

Зазначається, що одноразові ударні дрони забезпечують Росії "відносно дешевий ударний потенціал великої дальності" в умовах, коли вона витратила ударами по Україні більшу частину своїх запасів крилатих ракет.

Розвідка вважає, що "міжнародний транзитний коридор Північ-Південь" дає Росії доступ до азійських ринків зброї, які, як сподіваються у Кремлі, менш уразливі для західних санкцій.

9 червня в Білому домі заявили, що за даними розвідки США Іран постачає в Росію матеріали для будівництва заводу з виробництва дронів.

  • 24 травня президент Володимир Зеленський у зверненні до народу Ірану заявив, що Іран, підтримуючи Росію у війні проти України, доб'ється тільки ще більшої ізоляції від світу та ще більших проблем, і закликав припинити постачати Росії дрони-камікадзе, якими агресор тероризує мирне населення та руйнує об'єкти громадянської інфраструктури.
  • У ніч на 10 червня російські окупанти атакували Україну балістичними та крилатими ракетами та дронами-камікадзе Shahed-136.
  • 11 червня окупанти атакували безпілотниками іранського виробництва Shahed-136/131 прифронтові зони у Харківській та Сумській областях.
Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаІранбританська розвідкаShahed-136дрони-камікадзе
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 