Вночі ППО знищила шість "шахедів" у Сумській та Харківській областях
11.06.2023, 09:46
Мисливці за шахедами (Фото: Нацгвардія)
Вночі 11 червня Сили протиповітряної оборони Збройних Сил України знищили шість російських ударних дронів у Сумській та Харківській областях. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Як зазначається, вночі окупанти атакували ударними безпілотниками іранського виробництва Shahed-136/131 прифронтові зони у Харківській та Сумській областях.
За попередніми даними, у зоні відповідальності повітряного командування "Схід" ППО знищила шість іранських ударних дронів.
Раніше сьогодні голова Дніпропетровської ОВА повідомив, що над областю вночі збили три "шахеди".
- У ніч проти 10 червня російські окупанти атакували Україну балістичними та крилатими ракетами, а також дронами-камікадзе Shahed-136.
- Є руйнування та жертви в Одесі.
- У Полтавській області пошкоджено інфраструктуру аеродрому та техніку.
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