Вночі ППО знищила шість "шахедів" у Сумській та Харківській областях

Вночі 11 червня Сили протиповітряної оборони Збройних Сил України знищили шість російських ударних дронів у Сумській та Харківській областях. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Як зазначається, вночі окупанти атакували ударними безпілотниками іранського виробництва Shahed-136/131 прифронтові зони у Харківській та Сумській областях.

За попередніми даними, у зоні відповідальності повітряного командування "Схід" ППО знищила шість іранських ударних дронів.

Раніше сьогодні голова Дніпропетровської ОВА повідомив, що над областю вночі збили три "шахеди".

У ніч проти 10 червня російські окупанти атакували Україну балістичними та крилатими ракетами, а також дронами-камікадзе Shahed-136.

Є руйнування та жертви в Одесі.

У Полтавській області пошкоджено інфраструктуру аеродрому та техніку.

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