Нічна атака дронами. Сили ППО збили три "шахеди" над Дніпропетровською областю
11.06.2023, 08:26
Мисливці за шахедами (Фото: Нацгвардія)
Вночі 11 червня Сили протиповітряної оборони збили три іранські дрони типу Shahed, які Росія випустила по Дніпропетровській області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Микола Лукашук.
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"Наші Сили ППО вночі мінуснули над областю три ворожих БПЛА. Повітряне командування "Схід" ліквідувало "шахеди", – написав Лукашук.
Він додав, що вночі важка артилерія ворога вдарила по Марганецькій громаді у Нікопольському районі.
"Наслідки атаки уточнюються. На щастя – без жертв", – повідомив голова ОВА.
- У ніч проти 10 червня російські окупанти атакували Україну балістичними та крилатими ракетами, а також дронами-камікадзе Shahed-136.
- Є руйнування та жертви в Одесі.
- У Полтавській області пошкоджено інфраструктуру аеродрому та техніку.
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