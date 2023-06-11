Нічна атака дронами. Сили ППО збили три "шахеди" над Дніпропетровською областю

Вночі 11 червня Сили протиповітряної оборони збили три іранські дрони типу Shahed, які Росія випустила по Дніпропетровській області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Микола Лукашук.

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"Наші Сили ППО вночі мінуснули над областю три ворожих БПЛА. Повітряне командування "Схід" ліквідувало "шахеди", – написав Лукашук.

Він додав, що вночі важка артилерія ворога вдарила по Марганецькій громаді у Нікопольському районі.

"Наслідки атаки уточнюються. На щастя – без жертв", – повідомив голова ОВА.

У ніч проти 10 червня російські окупанти атакували Україну балістичними та крилатими ракетами, а також дронами-камікадзе Shahed-136.

Є руйнування та жертви в Одесі.

У Полтавській області пошкоджено інфраструктуру аеродрому та техніку.

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