Ночная атака дронами. Силы ПВО сбили три "шахеда" над Днепропетровской областью

Ночью 11 июня Силы противовоздушной обороны сбили три иранских дрона типа Shahed, которые Россия выпустила по Днепропетровской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Николай Лукашук.

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"Наши Силы ПВО ночью минуснули над областью три вражеских БПЛА. Воздушное командование "Восток" ликвидировало "шахеды", – написал Лукашук.

Он добавил, что ночью тяжелая артиллерия врага ударила по Марганецкой громаде в Никопольском районе.

"Последствия атаки уточняются. К счастью – без жертв", – сообщил глава ОВА.

В ночь на 10 июня российские оккупанты атаковали Украину баллистическими и крылатыми ракетами, а также дронами-камикадзе Shahed-136.

Есть разрушения и жертвы в Одессе.

В Полтавской области повреждены инфраструктура аэродрома и техника.

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