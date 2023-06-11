UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Ночная атака дронами. Силы ПВО сбили три "шахеда" над Днепропетровской областью

Цей матеріал також доступний українською
11.06.2023, 08:26
Ночная атака дронами. Силы ПВО сбили три
Охотники за шахедами (Фото: Нацгвардия)

Ночью 11 июня Силы противовоздушной обороны сбили три иранских дрона типа Shahed, которые Россия выпустила по Днепропетровской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Николай Лукашук.

"Наши Силы ПВО ночью минуснули над областью три вражеских БПЛА. Воздушное командование "Восток" ликвидировало "шахеды", – написал Лукашук.

Он добавил, что ночью тяжелая артиллерия врага ударила по Марганецкой громаде в Никопольском районе.

"Последствия атаки уточняются. К счастью – без жертв", – сообщил глава ОВА.

  • В ночь на 10 июня российские оккупанты атаковали Украину баллистическими и крылатыми ракетами, а также дронами-камикадзе Shahed-136.
  • Есть разрушения и жертвы в Одессе.
  • В Полтавской области повреждены инфраструктура аэродрома и техника.

Читайте также: Ночной удар РФ по Одессе и области: полностью разрушены дома, ранены четверо детей – фото

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнадронднепропетровская область
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 