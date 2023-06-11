Ночью ПВО уничтожила шесть "шахедов" в Сумской и Харьковской областях
11.06.2023, 09:46
Охотники за шахедами (Фото: Нацгвардия)
Ночью 11 июня Силы противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины уничтожили шесть российских ударных дронов в Сумской и Харьковской областях. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Как отмечается, ночью оккупанты атаковали ударными беспилотниками иранского производства Shahed-136/131 прифронтовые зоны в Харьковской и Сумской областях.
По предварительным данным, в зоне ответственности воздушного командования "Восток" ПВО уничтожила шесть иранских ударных дронов.
Ранее сегодня глава Днепропетровской ОВА сообщил, что над областью ночью сбили три "шахеда".
- В ночь на 10 июня российские оккупанты атаковали Украину баллистическими и крылатыми ракетами, а также дронами-камикадзе Shahed-136.
- Есть разрушения и жертвы в Одессе.
- В Полтавской области повреждены инфраструктура аэродрома и техника.
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