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Ночью ПВО уничтожила шесть "шахедов" в Сумской и Харьковской областях

Цей матеріал також доступний українською
11.06.2023, 09:46
Ночью ПВО уничтожила шесть
Охотники за шахедами (Фото: Нацгвардия)

Ночью 11 июня Силы противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины уничтожили шесть российских ударных дронов в Сумской и Харьковской областях. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Как отмечается, ночью оккупанты атаковали ударными беспилотниками иранского производства Shahed-136/131 прифронтовые зоны в Харьковской и Сумской областях.

По предварительным данным, в зоне ответственности воздушного командования "Восток" ПВО уничтожила шесть иранских ударных дронов.

Ранее сегодня глава Днепропетровской ОВА сообщил, что над областью ночью сбили три "шахеда".

  • В ночь на 10 июня российские оккупанты атаковали Украину баллистическими и крылатыми ракетами, а также дронами-камикадзе Shahed-136.
  • Есть разрушения и жертвы в Одессе.
  • В Полтавской области повреждены инфраструктура аэродрома и техника.

Читайте также: Воздушные силы о возможной передаче ВСУ F-18: Было бы неплохо получить тяжелые истребители

Наталья Медведева
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войнадронвоздушные силыShahed-136
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