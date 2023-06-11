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Воздушные силы о возможной передаче ВСУ F-18: Было бы неплохо получить тяжелые истребители

Цей матеріал також доступний українською
11.06.2023, 09:35
Воздушные силы о возможной передаче ВСУ F-18: Было бы неплохо получить тяжелые истребители - Фото
Юрий Игнат (скриншот видео)

Для Украины было бы неплохо получить не только истребители F-16, но и самолеты F-18 – это поможет контролировать небо над страной и наносить удары по российским оккупантам. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Игната попросили прокомментировать распространенную изданием Politico информацию о возможной передаче Украине многоцелевых авиационных платформ не только F-16, но и  F-18.

"Авиационная платформа может носить в принципе одни и те же образцы вооружения – что F-16, что F-18, и даже у европейских вариантов истребителей схожее вооружение. Речь шла о приоритете F-16, потому что были изучены ВСЕ плюсы и минусы – банально, где можно его взять, какие страны его предоставят, как быстро это произойдет, простота в эксплуатации и так далее", – пояснил спикер Воздушных сил.

Он рассказал, что F-18 – это палубный истребитель, который создавался, чтобы взлетать с авианосцев. Его сухопутная версия также позволяет применять широкий спектр вооружения.

"F-16 – это самолет с одним двигателем. F-15 и F-18 – это уже авиационные платформы с двумя двигателями. Соответственно, это позволяет увеличивать полезную нагрузку и радиус применения этой авиации и так далее", – рассказал военный летчик.

Он добавил, что если Украине, кроме F-16, предоставят и другие варианты самолетов, то было бы неплохо получить тяжелые истребители, такие как F-18.

Спикер Воздушных сил подчеркнул, что получение западных авиаплатформ позволит Украине контролировать свое воздушное пространство и наносить удары по российским оккупантам.

"Поэтому ожидаем результатов Рамштайна", – сказал Игнат.

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Наталья Медведева
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F-18войнаавиациявоенная помощьf-16воздушные силыЮрий Игнат
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