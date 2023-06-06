Зеленский говорит, что уже есть понимание, сколько F-16 будет в ВСУ: Мощное предложение
Президент Владимир Зеленский заявил, что получил от некоторых партнеров "серьезное, мощное предложение" по передаче Украине истребителей F-16. В то же время для этих самолетов нужна инфраструктура, которой сейчас нет, сообщил президент во время пресс-конференции.
Зеленский отметил, что во время закрытой встречи в Молдове получил от европейских партнеров понимание количества нужных Украине самолетов F-16: "Оно [количество] мощное".
"Потому что где-то там нужно по одному, по два [самолета] договариваться, а здесь было серьезное, мощное предложение", – сказал он.
Президент отметил, что в настоящее время в Украине нет инфраструктуры под F-16, однако "нет никакого смысла" ее готовить, если нет договоренностей "что у нас будут соответствующие самолеты".
Он отметил, что для этого важно, чтобы коалиция по самолетам стала "договоренностью на бумаге" в рамках формата "Рамштайн" или на других платформах.
Однако пока нельзя озвучить конкретные детали, поскольку это небезопасно, отметил президент.
- 1 июня 2023 года Зеленский заявил, что пока у Украины нет F-16, необходимо создать коалицию ЗРК Patriot.
- 2 июня президент США Байден сообщил, что государство будет учить украинцев на истребителях четвертого поколения, включая F-16.
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