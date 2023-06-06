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Зеленский говорит, что уже есть понимание, сколько F-16 будет в ВСУ: Мощное предложение

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2023, 18:30
Зеленский говорит, что уже есть понимание, сколько F-16 будет в ВСУ: Мощное предложение - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что получил от некоторых партнеров "серьезное, мощное предложение" по передаче Украине истребителей F-16. В то же время для этих самолетов нужна инфраструктура, которой сейчас нет, сообщил президент во время пресс-конференции.

Зеленский отметил, что во время закрытой встречи в Молдове получил от европейских партнеров понимание количества нужных Украине самолетов F-16: "Оно [количество] мощное".

"Потому что где-то там нужно по одному, по два [самолета] договариваться, а здесь было серьезное, мощное предложение", – сказал он.

Президент отметил, что в настоящее время в Украине нет инфраструктуры под F-16, однако "нет никакого смысла" ее готовить, если нет договоренностей "что у нас будут соответствующие самолеты".

Он отметил, что для этого важно, чтобы коалиция по самолетам стала "договоренностью на бумаге" в рамках формата "Рамштайн" или на других платформах.

Зеленский подчеркнул, что Украине и партнерам необходимо совместное согласование от США для передачи истребителей.
Он также добавил, что у Украины есть понимание, что следует делать по инфраструктуре для F-16, а командующий Воздушными силами Николай Олещук "знает, что делать" для этого.

Однако пока нельзя озвучить конкретные детали, поскольку это небезопасно, отметил президент.
  • 1 июня 2023 года Зеленский заявил, что пока у Украины нет F-16, необходимо создать коалицию ЗРК Patriot.
  • 2 июня президент США Байден сообщил, что государство будет учить украинцев на истребителях четвертого поколения, включая F-16.
Артём Джерипа
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Владимир Зеленскийвойнаистребителиf-16
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