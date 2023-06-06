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Зеленський каже, що вже є розуміння, скільки F-16 буде у ЗСУ: Є потужна пропозиція

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06.06.2023, 18:30
Зеленський каже, що вже є розуміння, скільки F-16 буде у ЗСУ: Є потужна пропозиція - Фото
Володимир Зеленський (Фото: пресслужба Офісу президента)

Президент Володимир Зеленський заявив, що отримав від деяких партнерів "серйозну, потужну пропозицію" щодо передання Україні винищувачів F-16. Водночас для цих літаків потрібна інфраструктура, якої наразі немає, повідомив президент під час пресконференції. 

Зеленський зазначив, що під час закритої зустрічі у Молдові отримав від європейських партнерів розуміння щодо кількості потрібних Україні літаків F-16: "Вона [кількість] потужна".

"Тому що десь там потрібно по одному, по два [літаки] домовлятися, а тут була серйозна, потужна пропозиція", – сказав він.

Президент зауважив, що наразі в Україні немає інфраструктури під F-16, проте "немає ніякого сенсу" її готувати, якщо немає домовленостей "що у нас будуть відповідні літаки".

Він зазначив, що для цього важливо, аби коаліція щодо літаків стала "домовленістю на папері" у межах формату "Рамштайн" або на інших платформах.

Зеленський наголосив, що Україні та партнерам потрібне спільне погодження від США для передання винищувачів.
Він також додав, що в України є розуміння, що слід робити щодо інфраструктури для F-16, а командувач Повітряних сил Микола Олещук "знає, що робити" для цього.

Проте наразі не можна озвучити конкретні деталі, оскільки це небезпечно, зазначив президент.
  • 1 червня 2023 року Зеленський заявив, що поки в України немає F-16, необхідно створити коаліцію ЗРК Patriot.
  • 2 червня президент США Байден повідомив, що держава навчатиме українців на винищувачах четвертого покоління, включно з F-16.
Артем Джеріпа
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Володимир ЗеленськийвійнавинищувачіF-16
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