Зеленський каже, що вже є розуміння, скільки F-16 буде у ЗСУ: Є потужна пропозиція
Президент Володимир Зеленський заявив, що отримав від деяких партнерів "серйозну, потужну пропозицію" щодо передання Україні винищувачів F-16. Водночас для цих літаків потрібна інфраструктура, якої наразі немає, повідомив президент під час пресконференції.
Зеленський зазначив, що під час закритої зустрічі у Молдові отримав від європейських партнерів розуміння щодо кількості потрібних Україні літаків F-16: "Вона [кількість] потужна".
"Тому що десь там потрібно по одному, по два [літаки] домовлятися, а тут була серйозна, потужна пропозиція", – сказав він.
Президент зауважив, що наразі в Україні немає інфраструктури під F-16, проте "немає ніякого сенсу" її готувати, якщо немає домовленостей "що у нас будуть відповідні літаки".
Він зазначив, що для цього важливо, аби коаліція щодо літаків стала "домовленістю на папері" у межах формату "Рамштайн" або на інших платформах.
Проте наразі не можна озвучити конкретні деталі, оскільки це небезпечно, зазначив президент.
- 1 червня 2023 року Зеленський заявив, що поки в України немає F-16, необхідно створити коаліцію ЗРК Patriot.
- 2 червня президент США Байден повідомив, що держава навчатиме українців на винищувачах четвертого покоління, включно з F-16.
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