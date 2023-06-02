Байден: США навчатимуть українців на винищувачах четвертого покоління, включно з F-16

Президент США Джо Байден заявив, що його країна працюватиме з союзниками для навчання українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління. Про це він повідомив під час виступу в академії Військово-повітряних сил США.

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За його словами, нещодавно він сказав президенту Володимиру Зеленському, що США працюватимуть з партнерами, щоб розпочати навчання українських пілотів у Європі на винищувачах четвертого покоління, включно з F-16, щоб Україна "могла захистити себе сьогодні та в майбутньому".

"Залізна рішучість українського народу жити вільно ніколи не буде зламана. Вони неймовірні: звичайні жінки та чоловіки борються, віддаючи свої життя за свою країну та свої сім'ї", — сказав Байден.

Він зазначив, що підтримка США залишиться непохитною.

"Я попрошу вас подумати, що станеться, якщо Україна впаде. А Білорусь? А як щодо решта Східної Європи?" — запитав американський лідер.

26 травня видання Bloomberg повідомило, що Нідерланди можуть відправити F-16 до України після навчання пілотів.

В Міноборони заявили, що для перемоги над російськими окупантами Україні потрібно чотири ескадрильї (48 одиниць) багатоцільових винищувачів F-16.

1 червня в Молдові коаліція F-16 провела переговори про навчання, постачання та інфраструктуру для літаків.

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