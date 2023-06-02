Байден: США будут обучать украинцев на истребителях четвертого поколения, включая F-16

Президент США Джо Байден заявил, что его страна будет работать с союзниками для обучения украинских летчиков на истребителях четвертого поколения. Об этом он сообщил во время выступления в академии Военно-воздушных сил США.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, недавно он сказал президенту Владимиру Зеленскому, что США будут работать с партнерами, чтобы начать обучение украинских пилотов в Европе на истребителях четвертого поколения, включая F-16, чтобы Украина "могла защитить себя сегодня и в будущем".



"Железная решимость украинского народа жить свободно никогда не будет сломлена. Они невероятны: обычные женщины и мужчины сражаются, отдавая свои жизни за свою страну и свои семьи", — сказал Байден.

Он отметил, что поддержка США останется непоколебимой.

"Я попрошу вас подумать, что произойдет, если Украина рухнет. А Беларусь? А как насчет остальной части Восточной Европы?" — задался вопросом американский лидер.

26 мая издание Bloomberg сообщило, что Нидерланды могут отправить F-16 в Украину после обучения пилотов.

В Минобороны заявили, что для победы над российскими оккупантами Украине нужно четыре эскадрильи (48 единиц) многоцелевых истребителей F-16.

1 июня в Молдове коалиция F-16 провела переговоры об учениях, поставках и инфраструктуре для самолетов.

Читайте также: "Мы готовы к НАТО". Что нужно знать о внезапном визите Зеленского в Молдову

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.