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Байден: США будут обучать украинцев на истребителях четвертого поколения, включая F-16

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2023, 09:16
Байден: США будут обучать украинцев на истребителях четвертого поколения, включая F-16 - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден заявил, что его страна будет работать с союзниками для обучения украинских летчиков на истребителях четвертого поколения. Об этом он сообщил во время выступления в академии Военно-воздушных сил США.

По его словам, недавно он сказал президенту Владимиру Зеленскому, что США будут работать с партнерами, чтобы начать обучение украинских пилотов в Европе на истребителях четвертого поколения, включая F-16, чтобы Украина "могла защитить себя сегодня и в будущем".

"Железная решимость украинского народа жить свободно никогда не будет сломлена. Они невероятны: обычные женщины и мужчины сражаются, отдавая свои жизни за свою страну и свои семьи", — сказал Байден.

Он отметил, что поддержка США останется непоколебимой. 

"Я попрошу вас подумать, что произойдет, если Украина рухнет. А Беларусь? А как насчет остальной части Восточной Европы?" — задался вопросом американский лидер.

  • 26 мая издание Bloomberg сообщило, что Нидерланды могут отправить F-16 в Украину после обучения пилотов.
  • В Минобороны заявили, что для победы над российскими оккупантами Украине нужно четыре эскадрильи (48 единиц) многоцелевых истребителей F-16.
  • 1 июня в Молдове коалиция F-16 провела переговоры об учениях, поставках и инфраструктуре для самолетов.

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Дмитрий Гриниченко
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