МИД Британии об угрозах Кремля из-за F-16: Пронзительных звуков из России будет больше

По мере увеличения успехов Украины на поле боя из России все чаще будут раздаваться "пронзительные звуки". Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, передает France 24.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Отвечая на вопрос о новых поставках западного оружия в Киев, в том числе американских истребителей F-16, Клеверли отверг угрозы Кремля о риске эскалации конфликта.

"Мы приняли сознательное решение, что не можем допустить, чтобы эскалация риторики или бряцание оружием со стороны Владимира Путина или Кремля помешали нам поступать правильно", – сказал британский министр.

Глава МИД Сергей Лавров недавно заявил, что Запад "играет с огнем", соглашаясь предоставить Украине F-16.

"По мере того, как украинцы приближаются к успеху и приближаются к победе, из Кремля будут раздаваться более регулярные и более пронзительные звуки. Это всегда будет неизбежной реакцией на отсутствие успеха России на поле боя", – заявил Клеверли.

В Белом доме посоветовали Лаврову вывести российские войска из Украины, чтобы не беспокоиться об "эскалации" войны из-за передачи Силам обороны истребителей F-16.

Читайте также: Зеленский говорит, что уже есть понимание, сколько F-16 будет в ВСУ: Мощное предложение

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.