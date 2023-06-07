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МИД Британии об угрозах Кремля из-за F-16: Пронзительных звуков из России будет больше

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2023, 20:57
МИД Британии об угрозах Кремля из-за F-16: Пронзительных звуков из России будет больше - Фото
Джеймс Клеверли (Фото - EPA)

По мере увеличения успехов Украины на поле боя из России все чаще будут раздаваться "пронзительные звуки". Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, передает France 24.

Отвечая на вопрос о новых поставках западного оружия в Киев, в том числе американских истребителей F-16, Клеверли отверг угрозы Кремля о риске эскалации конфликта.

"Мы приняли сознательное решение, что не можем допустить, чтобы эскалация риторики или бряцание оружием со стороны Владимира Путина или Кремля помешали нам поступать правильно", – сказал британский министр.

Глава МИД Сергей Лавров недавно заявил, что Запад "играет с огнем", соглашаясь предоставить Украине F-16.

"По мере того, как украинцы приближаются к успеху и приближаются к победе, из Кремля будут раздаваться более регулярные и более пронзительные звуки. Это всегда будет неизбежной реакцией на отсутствие успеха России на поле боя", – заявил Клеверли.

  • В Белом доме посоветовали Лаврову вывести российские войска из Украины, чтобы не беспокоиться об "эскалации" войны из-за передачи Силам обороны истребителей F-16.

Читайте также: Зеленский говорит, что уже есть понимание, сколько F-16 будет в ВСУ: Мощное предложение

Наталья Медведева
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