Лавров сказал, что F-16 могут нести ядерное оружие, и грозит "эскалацией". В США ответили

В Белом доме посоветовали министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову вывести российские войска из Украины, чтобы не беспокоиться об "эскалации" войны из-за передачи Силам обороны истребителей F-16. Об этом на брифинге заявил представитель администрации Джо Байдена Джон Кирби.

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Комментируя будущую передачу Украине F-16, Лавров сказал, что они могут переносить ядерное оружие, и пригрозил, что их поставка приведет к "эскалации" войны.

По словам Кирби, если Лаврова беспокоит военный потенциал Украины, то Москве стоит покинуть Украину, а западные истребители будут поставлены в рамках долгосрочных оборонных потребностей.

"Этим самолетам потребуется некоторое время, чтобы добраться туда. Мы собираемся начать с программы обучения украинских пилотов, а она еще не началась. И речь действительно идет о помощи Украине в ее нуждах самообороны", — сказал Кирби.

Он отметил, что Байден неоднократно говорил, что война РФ против Украины не должна перерасти в ядерную сферу.

Чиновник напомнил, что о ядерном оружии говорят не США, а как раз Лавров, диктатор Владимир Путин и спикер Кремля Дмитрий Песков.

"Никто не хочет, чтобы эта эскалация выходила за рамки насилия, которое уже обрушилось на украинский народ. Для этого нет причин. Я не буду говорить о ядерных возможностях любой платформы. Цель предоставления авиации — помочь Украине защитить себя", — резюмировал он.

26 мая издание Bloomberg сообщило, что Нидерланды могут отправить F-16 в Украину после обучения пилотов.

В Минобороны заявили, что для победы над российскими оккупантами Украине нужно четыре эскадрильи (48 единиц) многоцелевых истребителей F-16.

1 июня в Молдове коалиция F-16 провела переговоры об учениях, поставках и инфраструктуре для самолетов.

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