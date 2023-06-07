Лавров сказал, что F-16 могут нести ядерное оружие, и грозит "эскалацией". В США ответили
В Белом доме посоветовали министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову вывести российские войска из Украины, чтобы не беспокоиться об "эскалации" войны из-за передачи Силам обороны истребителей F-16. Об этом на брифинге заявил представитель администрации Джо Байдена Джон Кирби.
"Этим самолетам потребуется некоторое время, чтобы добраться туда. Мы собираемся начать с программы обучения украинских пилотов, а она еще не началась. И речь действительно идет о помощи Украине в ее нуждах самообороны", — сказал Кирби.
Он отметил, что Байден неоднократно говорил, что война РФ против Украины не должна перерасти в ядерную сферу.
Чиновник напомнил, что о ядерном оружии говорят не США, а как раз Лавров, диктатор Владимир Путин и спикер Кремля Дмитрий Песков.
"Никто не хочет, чтобы эта эскалация выходила за рамки насилия, которое уже обрушилось на украинский народ. Для этого нет причин. Я не буду говорить о ядерных возможностях любой платформы. Цель предоставления авиации — помочь Украине защитить себя", — резюмировал он.
- 26 мая издание Bloomberg сообщило, что Нидерланды могут отправить F-16 в Украину после обучения пилотов.
- В Минобороны заявили, что для победы над российскими оккупантами Украине нужно четыре эскадрильи (48 единиц) многоцелевых истребителей F-16.
- 1 июня в Молдове коалиция F-16 провела переговоры об учениях, поставках и инфраструктуре для самолетов.
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