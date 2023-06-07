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Лавров сказав, що F-16 можуть нести ядерну зброю, та погрожує "ескалацією". У США відповіли

Этот материал также доступен на русском
07.06.2023, 11:23
Лавров сказав, що F-16 можуть нести ядерну зброю, та погрожує
Сергій Лавров (Фото: EPA)

У Білому домі порадили міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову вивести російські війська з України, щоб не турбуватися про "ескалацію" війни через передання Силам оборони винищувачів F-16. Про це на брифінгу заявив представник адміністрації Джо Байдена Джон Кірбі.

Коментуючи майбутнє передання Україні F-16, Лавров сказав, що вони можуть переносити ядерну зброю, і пригрозив, що їхнє постачання призведе до "ескалації" війни.

За словами Кірбі, якщо Лаврова непокоїть військовий потенціал України, то Москві варто залишити Україну, а західні винищувачі будуть постачені в рамках довгострокових оборонних потреб.

"Цим літакам буде потрібен деякий час, щоб дістатися туди. Ми збираємося почати з програми навчання українських пілотів, а вона ще не почалася. І справді йдеться про допомогу Україні в її потребах самооборони", — сказав Кірбі.

Він зазначив, що Байден неодноразово говорив, що війна РФ проти України не має перерости в ядерну сферу.

Чиновник нагадав, що про ядерну зброю говорять не США, а саме Лавров, диктатор Володимир Путін та спікер Кремля Дмитро Пєсков.

"Ніхто не хоче, щоб ця ескалація виходила за рамки насильства, яке вже обрушилося на український народ. Для цього немає причин. Я не говоритиму про ядерні можливості будь-якої платформи. Мета надання авіації — допомогти Україні захистити себе", — резюмував він.

  • 26 травня видання Bloomberg повідомило, що Нідерланди можуть відправити F-16 до України після навчання пілотів.
  • В Міноборони заявили, що для перемоги над російськими окупантами Україні потрібно чотири ескадрильї (48 одиниць) багатоцільових винищувачів F-16.
  • 1 червня в Молдові коаліція F-16 провела переговори про навчання, постачання та інфраструктуру для літаків.

Читайте також: Бригадний генерал пояснив, чому F-16: Може використовувати майже всю зброю країн НАТО

Дмитро Гриниченко
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