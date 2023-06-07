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МЗС Британії про погрози Кремля через F-16: Пронизливих звуків із Росії буде більше

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07.06.2023, 20:57
МЗС Британії про погрози Кремля через F-16: Пронизливих звуків із Росії буде більше - Фото
Джеймс Клеверлі (Фото - EPA)

У міру збільшення успіхів України на полі бою з Росії все частіше будуть лунати "пронизливі звуки". Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, повідомляє France 24.

Відповідаючи на запитання про нові постачання західної зброї до Києва, зокрема американських винищувачів F-16, Клеверлі відкинув погрози Кремля щодо ризику ескалації конфлікту.

"Ми свідомо вирішили, що не можемо допустити, щоб ескалація риторики чи брязкання зброєю з боку Володимира Путіна чи Кремля завадили нам чинити правильно", – сказав британський міністр.

Глава МЗС Сергій Лавров нещодавно заявив, що Захід "грає з вогнем", погоджуючись надати Україні F-16.

"У міру того, як українці наближаються до успіху й наближаються до перемоги, з Кремля будуть лунати більш регулярні та більш пронизливі звуки. Це завжди буде неминучою реакцією на відсутність успіху Росії на полі бою", – заявив Клеверлі.

  • У Білому домі порадили Лаврову вивести російські війська з України, щоб не турбуватися про "ескалацію" війни через передання Силам оборони винищувачів F-16.

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Наталія Медведєва
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війнаВелика БританіяF-16Джеймс Клеверлі
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