МЗС Британії про погрози Кремля через F-16: Пронизливих звуків із Росії буде більше

У міру збільшення успіхів України на полі бою з Росії все частіше будуть лунати "пронизливі звуки". Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, повідомляє France 24.

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Відповідаючи на запитання про нові постачання західної зброї до Києва, зокрема американських винищувачів F-16, Клеверлі відкинув погрози Кремля щодо ризику ескалації конфлікту.

"Ми свідомо вирішили, що не можемо допустити, щоб ескалація риторики чи брязкання зброєю з боку Володимира Путіна чи Кремля завадили нам чинити правильно", – сказав британський міністр.

Глава МЗС Сергій Лавров нещодавно заявив, що Захід "грає з вогнем", погоджуючись надати Україні F-16.

"У міру того, як українці наближаються до успіху й наближаються до перемоги, з Кремля будуть лунати більш регулярні та більш пронизливі звуки. Це завжди буде неминучою реакцією на відсутність успіху Росії на полі бою", – заявив Клеверлі.

У Білому домі порадили Лаврову вивести російські війська з України, щоб не турбуватися про "ескалацію" війни через передання Силам оборони винищувачів F-16.

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