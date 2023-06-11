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Повітряні сили про можливе надання ЗСУ F-18: Було б непогано отримати важкі винищувачі

Этот материал также доступен на русском
11.06.2023, 09:35
Повітряні сили про можливе надання ЗСУ F-18: Було б непогано отримати важкі винищувачі - Фото
Юрій Ігнат (скриншот відео)

Для України було б непогано отримати не лише винищувачі F-16, а й літаки F-18 – це допоможе контролювати небо над країною та завдавати ударів по російських окупантах. Про це повідомив речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Гната попросили прокоментувати поширену виданням Politico інформацію стосовно можливого надання Україні багатоцільових авіаційних платформ не лише F-16, а й  F-18.

"Авіаційна платформа може носити в принципі одні й ті самі зразки озброєння – що F-16, що F-18, і навіть у європейських варіантів винищувачів йде споріднене озброєння. Йшлося про пріоритет F-16, тому що були вивчені ВСІ плюси та мінуси – банально, де можна його взяти, які країни його нададуть, як швидко це станеться, простота в експлуатації тощо", – пояснив речник Повітряних сил.

Він розповів, що F-18 – це палубний винищувач, який створювався, аби злітати з авіаносців. Його сухопутна версія також дозволяє застосовувати широкий спектр озброєння.

"F-16 – це літак з одним двигуном. F-15 та F-18 – це вже авіаційні платформи з двома двигунами. Відповідно, це дозволяє збільшувати корисне навантаження та радіус застосування цієї авіації тощо", – розповів військовий льотчик.

Він додав, що якщо Україні, окрім F-16, нададуть й інші варіанти літаків, то було б непогано отримати важкі винищувачі, такі як F-18.

Спікер Повітряних сил підкреслив, що отримання західних авіаплатформ дозволить Україні контролювати свій повітряний простір і завдавати ударів по російських окупантах.

"Тому очікуємо на результати Рамштайна", – сказав Ігнат.

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Наталія Медведєва
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