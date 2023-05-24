Президент Володимир Зеленський заявив, що, підтримуючи Росію у війні проти України, Іран отримує лише більшу ізоляцію від світу та ще більше проблем. Про це він повідомив під час вечірнього відеозвернення.

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Український лідер звернувся до іранського народу: суспільства, улемів, кожної родини та тих людей, які здатні впливати на держрішення.

"Для чого вам бути співучасниками російського терору? Чому ви на боці держави-зла? Світ же бачить, що відбувається, і ви всі в Ірані бачите. Підтримку зла неможливо заперечувати", – підкреслив Зеленський.

Президент зазначив, що хоч захисники України і навчилися збивати іранські "Шахеди", але все ж таки бувають влучання, внаслідок яких гинуть діти, жінки та чоловіки.

"Для чого такі цинічні вбивства Ірану? Руками Росії, але вашою, вашою зброєю. Що від цього отримуєте ви, люди в Тегерані, або в Ширазі, або Саккезі, або в будь-якому іншому місті вашої країни? Ще більшу ізоляцію від світу, ще більші проблеми", – вказав український лідер.

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Зеленський наголосив, що для окупантів мішенню є абсолютно все: житло, школи, лікарні, молитовні будинки, церкви, електростанції, ринки, навіть пункти видачі гуманітарної допомоги та автобусні зупинки.

"Вже є тисячі таких прикладів. Росія б'є по всьому, не розбираючи. Артилерією й мінометами, ракетами й дронами – тим, що в неї є, і тим, що від вашого імені Росії дають. Я впевнений, ви маєте бути на іншому боці історії – не зі злом", – сказав президент.

Український лідер додав, що Росія почала війну заради поневолення, але іранці могли б жити зовсім інакше, якби їх "не ставили на один бік із таким злом, як російська агресія".

"Ваші "Шахеди", які щоночі тероризують Україну, означають лише те, що людей Ірану штовхають ще глибше й глибше на темний бік історії", – підсумував Зеленський.

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