Президент Володимир Зеленський розповів про нові міжнародні візити до України та подальшу військову допомогу у відеозверненні.
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"Очікуємо нові зустрічі та переговори, поки більшою мірою – візити до нас, в нашу державу. Буде ще зброя для наших воїнів", – сказав він.
Президент зазначив, що наразі ведеться робота для того, щоб рішення НАТО на саміті у Вільнюсі стало таким, яке спрацювало б для України.
Також Зеленський відзначив декларацію Парламентської асамблеї НАТО, у якій було визнано геноцидом злочини Росії проти України та засуджено рашистську ідеологію.
За словами президента, наразі йде підготовка до декількох проміжних безпекових заходів у країнах-сусідах України: "Тих, які нас найбільше підтримують".
Він анонсував нові звернення для "розуміння світом України" та для зміцнення зв'язків з партнерами.
"Така наша інтенсивна зовнішня політика, різні нестандартні формати, максимум корисної уваги світу до України, до нашого захисту – будемо все це продовжувати. Щоразу більше результатів для України – ППО, артилерія, бронетехніка, снаряди, тренування – все це обов’язково", – підсумував Зеленський.
- 21 травня 2023 року Зеленський виступив на саміті G7: подякував за допомогу та заявив про силу демократичних країн, коли вони об'єднані.
- 22 травня Парламентська асамблея НАТО визнала злочини Росії проти України геноцидом, а російський режим – рашизмом.
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