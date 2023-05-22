Президент Володимир Зеленський розповів про нові міжнародні візити до України та подальшу військову допомогу у відеозверненні.

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"Очікуємо нові зустрічі та переговори, поки більшою мірою – візити до нас, в нашу державу. Буде ще зброя для наших воїнів", – сказав він.

Президент зазначив, що наразі ведеться робота для того, щоб рішення НАТО на саміті у Вільнюсі стало таким, яке спрацювало б для України.

Також Зеленський відзначив декларацію Парламентської асамблеї НАТО, у якій було визнано геноцидом злочини Росії проти України та засуджено рашистську ідеологію.

За словами президента, наразі йде підготовка до декількох проміжних безпекових заходів у країнах-сусідах України: "Тих, які нас найбільше підтримують".

Він анонсував нові звернення для "розуміння світом України" та для зміцнення зв'язків з партнерами.

"Така наша інтенсивна зовнішня політика, різні нестандартні формати, максимум корисної уваги світу до України, до нашого захисту – будемо все це продовжувати. Щоразу більше результатів для України – ППО, артилерія, бронетехніка, снаряди, тренування – все це обов’язково", – підсумував Зеленський.

21 травня 2023 року Зеленський виступив на саміті G7: подякував за допомогу та заявив про силу демократичних країн, коли вони об'єднані.

22 травня Парламентська асамблея НАТО визнала злочини Росії проти України геноцидом, а російський режим – рашизмом.

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