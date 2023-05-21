Зеленський виступив на саміті G7: Ми показали, на що здатна демократія

Президент Володимир Зеленський у неділю, 21 травня, вперше особисто виступив на сесії саміту Великої сімки і України – всі попередні рази він робив це за допомогою відеозв'язку.

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У своїй промові він подякував лідерам G7 за допомогу, надану Україні, та заявив про силу демократичних країн, коли вони об'єднані.

"Кожен, хто може забажати агресії проти демократичної країни, бачить, якою буде відповідь. І що більше ми з вами співпрацюємо, то менша ймовірність, що хтось іще у світі піде божевільним шляхом Росії", – сказав він.

Як приклад він назвав руйнування російського міфу про невразливість її гіперзвукових ракет.

"Багато років ми чули, ніби Росія може безкарно атакувати будь-яку країну гіперзвуковими ракетами, яких ніби не збити. Росія хотіла, щоб ми злякались і в певний момент зрадили свої цінності. Що ж, із цим покінчено. "Петріоти" в руках українців показали, на що здатна демократія. [...] Ми вирішуємо, якою буде безпека неба, а не наш ворог", – сказав президент України.

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Він висловив сподівання, що надалі повітряний щит України буде посилений за допомогою винищувачів F-16.

Президент також нагадав, що Україна має великі очікування від липневого саміту НАТО, але розраховує отримати гарантії безпеки ще до нього.

"Так само, як наші з вами дії протягом цієї війни врятували міжнародне право та свободу, наші гарантії безпеки працюватимуть на недопущення трагедії війни. Вони працюватимуть, щоб зупинити потенційного агресора. Україна хотіла б, щоб наші команди розставили крапки над "і" у справі гарантій безпеки до Вільнюса", – сказав Зеленський.

19 травня лідери G7 заявили, що Росія має повністю вийти з усієї міжнародно визнаної території України.

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