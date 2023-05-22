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Парламентська асамблея НАТО визнала геноцидом злочини Росії проти України

Этот материал также доступен на русском
22.05.2023, 15:50
Парламентська асамблея НАТО визнала геноцидом злочини Росії проти України - Фото
Парламентська асамблея НАТО (Фото nato.int)

Парламентська асамблея НАТО одностайно визнала злочини Росії проти України геноцидом, а російський режим – рашизмом, повідомив голова Постійної делегації України в асамблеї Єгор Чернєв.

За його словами, у фінальний текст декларації включили "ключові побажання" України щодо підтримки з боку НАТО.

Зокрема, у документі йдеться про підтримку міжнародного трибуналу, допомогу Україні під час війни й після перемоги, засудження ідеології рашизму та відновлення територіальної цілісності України.

Також документ містить позиції щодо санкцій проти РФ, репарацій та "плану Маршала" для України.

Чернєв зазначив, що Парламентська асамблея закликала уряди своїх держав "відкрито оголосити" про те, що Україна стане членом НАТО та погодити конкретні кроки для вступу під час липневого саміту у Вільнюсі.

"Фундамент до саміту НАТО у Вільнюсі закладений. Парламентарі країн Альянсу свою позицію висловили. Тепер справа за урядами", – написав він.

  • 11 травня 2023 року у ПАРЄ запропонували офіційно засудити ідеологію та практику рашизму.
  • 18 травня генсек НАТО Столтенберг заявив, що очікує від країн Альянсу узгодження стратегічної багаторічної програми допомоги Україні
  • 22 травня видання The Wall Street Journal повідомило, що НАТО може запропонувати Україні ізраїльську модель безпеки, поки вона не вступить в Альянс.

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Артем Джеріпа
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