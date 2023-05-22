Парламентская ассамблея НАТО признала геноцидом преступления России против Украины
Парламентская ассамблея НАТО единогласно признала преступления России против Украины геноцидом, а российский режим – рашизмом, сообщил глава Постоянной делегации Украины в ассамблее Егор Чернев.
По его словам, в финальный текст декларации включили "ключевые пожелания" Украины по поддержке со стороны НАТО.
В частности, в документе говорится о поддержке международного трибунала, помощи Украине во время войны и после победы, осуждении идеологии рашизма и восстановлении территориальной целостности Украины.
Также документ содержит позиции по санкциям против РФ, репарациям и "плану Маршала" для Украины.
Чернев отметил, что Парламентская ассамблея призвала правительства своих государств "открыто объявить" о том, что Украина станет членом НАТО и согласовать конкретные шаги по вступлению во время июльского саммита в Вильнюсе.
"Фундамент к саммиту НАТО в Вильнюсе заложен. Парламентарии стран Альянса свою позицию высказали. Теперь дело за правительствами", – написал он.
- 11 мая 2023 года в ПАСЕ предложили официально осудить идеологию и практику рашизма.
- 18 мая генсек НАТО Столтенберг заявил, что ожидает от стран Альянса согласования стратегической многолетней программы помощи Украине
- 22 мая издание The Wall Street Journal сообщило, что НАТО может предложить Украине израильскую модель безопасности, пока она не вступит в Альянс.
Читайте также: Гарантии безопасности дает не НАТО, можем повторить опыт Финляндии и Швеции – посол Украины
Комментарии