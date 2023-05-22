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Парламентская ассамблея НАТО признала геноцидом преступления России против Украины

Цей матеріал також доступний українською
22.05.2023, 15:50
Парламентская ассамблея НАТО признала геноцидом преступления России против Украины - Фото
Парламентская ассамблея НАТО (Фото nato.int)

Парламентская ассамблея НАТО единогласно признала преступления России против Украины геноцидом, а российский режим – рашизмом, сообщил глава Постоянной делегации Украины в ассамблее Егор Чернев.

По его словам, в финальный текст декларации включили "ключевые пожелания" Украины по поддержке со стороны НАТО.

В частности, в документе говорится о поддержке международного трибунала, помощи Украине во время войны и после победы, осуждении идеологии рашизма и восстановлении территориальной целостности Украины.

Также документ содержит позиции по санкциям против РФ, репарациям и "плану Маршала" для Украины.

Чернев отметил, что Парламентская ассамблея призвала правительства своих государств "открыто объявить" о том, что Украина станет членом НАТО и согласовать конкретные шаги по вступлению во время июльского саммита в Вильнюсе.

"Фундамент к саммиту НАТО в Вильнюсе заложен. Парламентарии стран Альянса свою позицию высказали. Теперь дело за правительствами", – написал он.

  • 11 мая 2023 года в ПАСЕ предложили официально осудить идеологию и практику рашизма.
  • 18 мая генсек НАТО Столтенберг заявил, что ожидает от стран Альянса согласования стратегической многолетней программы помощи Украине
  • 22 мая издание The Wall Street Journal сообщило, что НАТО может предложить Украине израильскую модель безопасности, пока она не вступит в Альянс.

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Артём Джерипа
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