Парламентская ассамблея НАТО признала геноцидом преступления России против Украины

Парламентская ассамблея НАТО единогласно признала преступления России против Украины геноцидом, а российский режим – рашизмом, сообщил глава Постоянной делегации Украины в ассамблее Егор Чернев.

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По его словам, в финальный текст декларации включили "ключевые пожелания" Украины по поддержке со стороны НАТО.

В частности, в документе говорится о поддержке международного трибунала, помощи Украине во время войны и после победы, осуждении идеологии рашизма и восстановлении территориальной целостности Украины.

Также документ содержит позиции по санкциям против РФ, репарациям и "плану Маршала" для Украины.

Чернев отметил, что Парламентская ассамблея призвала правительства своих государств "открыто объявить" о том, что Украина станет членом НАТО и согласовать конкретные шаги по вступлению во время июльского саммита в Вильнюсе.

"Фундамент к саммиту НАТО в Вильнюсе заложен. Парламентарии стран Альянса свою позицию высказали. Теперь дело за правительствами", – написал он.

11 мая 2023 года в ПАСЕ предложили официально осудить идеологию и практику рашизма.

18 мая генсек НАТО Столтенберг заявил, что ожидает от стран Альянса согласования стратегической многолетней программы помощи Украине

22 мая издание The Wall Street Journal сообщило, что НАТО может предложить Украине израильскую модель безопасности, пока она не вступит в Альянс.

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