В Европе предлагают официально осудить идеологию и практику рашизма
Глава внешнеполитического комитета Верховной Рады Александр Мережко сообщил, что в Парламентской ассамблее Совета Европы зарегистрировали его предложение осудить идеологию и практику рашизма в Европе.
Этой резолюцией в ПАСЕ предлагают осудить идеологию и практику рашизма как разновидность российского фашизма.
Пока документ подписали представители Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, Великобритании и Нидерландов.
В пояснительной записке говорится, что "тоталитарная идеология и практика рашизма, являющегося политическим режимом террористической России, является источником преступлений, которые россияне совершали в Украине, а также в Сирии и Чечне".
В частности, речь идет о преступлении агрессии, военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде.
Автор предложения говорит о рашизме как о "смеси тоталитарных идеологий и практик, таких как советский тоталитарный коммунизм, нацизм, российский шовинизм и империализм".
"Нужно четко осудить идеологию и практику рашизма. И в Европе должны знать и употреблять этот термин. Так же как когда-то был осужден нацизм, придет время и будет осужден рашизм", – пишет Мережко.
- 27 апреля 2023 года ПАСЕ признала депортацию украинских детей в Россию геноцидом.
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