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В Европе предлагают официально осудить идеологию и практику рашизма

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2023, 17:47
В Европе предлагают официально осудить идеологию и практику рашизма - Фото
Последствия российского обстрела Умани (Фото: ЕРА)

Глава внешнеполитического комитета Верховной Рады Александр Мережко сообщил, что в Парламентской ассамблее Совета Европы зарегистрировали его предложение осудить идеологию и практику рашизма в Европе.

Этой резолюцией в ПАСЕ предлагают осудить идеологию и практику рашизма как разновидность российского фашизма.

Пока документ подписали представители Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, Великобритании и Нидерландов.

В пояснительной записке говорится, что "тоталитарная идеология и практика рашизма, являющегося политическим режимом террористической России, является источником преступлений, которые россияне совершали в Украине, а также в Сирии и Чечне".

В частности, речь идет о преступлении агрессии, военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде.

Автор предложения говорит о рашизме как о "смеси тоталитарных идеологий и практик, таких как советский тоталитарный коммунизм, нацизм, российский шовинизм и империализм".

"Нужно четко осудить идеологию и практику рашизма. И в Европе должны знать и употреблять этот термин. Так же как когда-то был осужден нацизм, придет время и будет осужден рашизм", – пишет Мережко.

  • 27 апреля 2023 года ПАСЕ признала депортацию украинских детей в Россию геноцидом.

Читайте также: Рада признала рашизм государственной идеологией России

Милана Головань
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