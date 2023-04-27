ПАСЕ признала депортацию украинских детей в РФ признаком геноцида

Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой отмечается, что согласно нормам международного права принудительная депортация украинских детей на территорию РФ – это признак геноцида, поэтому все такие случаи должны расследоваться, а все причастные понести ответственность. Об этом сообщил член делегации Украины в ПАСЕ Алексей Гончаренко.

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Также ПАСЕ в указанной резолюции приветствовала решение Международного уголовного суда по выдаче ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам детей РФ Марии Львовой-Беловой.

"И это одно из самых главных решений ПАСЕ в этой резолюции. Не все члены ПАСЕ являются странами, ратифицировавшими Римский статут (устав, по которому выдан арест путина). И именно принятие этой резолюции расширяет круг стран, где Путин официально считается подозреваемым в военных преступлениях" , – написал Гончаренко.

Кроме того, депутат сообщил, что принята его правка к резолюции, которая признает самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко причастным к принудительной депортации детей и взрослых с оккупированных территорий Украины.

"Что автоматически делает Лукашенко виновным в геноциде, который ведет россия в Украине", – отметил Гончаренко.

В правительстве Южно-Африканской Республики заявили, что "помнят о своих юридических обязательствах", связанных с ордером на арест Путина, но, по данным Bloonberg, в ЮАР начали искать способы избежать ареста, если диктатор РФ приедет туда на саммит БРИКС в августе.

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Вадим Ребрина

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