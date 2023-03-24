ЮАР ищет способы избежать ареста Путина, если он приедет туда на саммит – Bloomberg
"Мы ожидаем юридического заключения по этому поводу", – сказала министр иностранных дел ЮАР, имея в виду вопрос об обходе исполнения ордера на арест российского диктатора.
Собеседники издания заявили, что "арест Путина маловероятен", несмотря на то, что ЮАР подписала и ратифицировала Римский статут, а значит, обязана выполнить решение Международного уголовного суда. По их словам, правительство страны рассматривает все варианты, чтобы избежать исполнения ордера.
Российские пропагандистские СМИ сообщили, что "в Кремле еще не решили, посетит ли Путин саммит БРИКС в августе".
Журналисты Bloomberg также напомнили, что в 2015 году Южная Африка уже отказывалась выполнить ордер МКС, когда в статусе международного преступника в страну приезжал президент Судана Омар аль-Башир. После критики тогдашний лидер ЮАР Джейкоб Зума даже предлагал выйти из МКС, но в 2016 году правительство отвергло эту идею.
- 17 марта 2023 года МКС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой за депортацию детей из Украины. Выдан в Гааге ордер - пожизненный.
- Более 40 стран мира поддержали ордер на арест российского диктатора и дали $4,9 млн для поддержки МКС в его расследованиях военных преступлений в Украине.
- Журналисты Bloomberg сообщили, что Венгрия заблокировала совместное заявление государств-членов Евросоюза о выдаче международного ордера на арест Путина. В Будапеште назвали эту новость "фейком".
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