ЮАР ищет способы избежать ареста Путина, если он приедет туда на саммит – Bloomberg

В августе в Южно-Африканской Республике состоится саммит БРИКС, который может посетить российский диктатор Владимир Путин . На его арест на прошлой неделе выдал ордер Международный уголовный суд. Южноафриканское правительство не желает его задерживать и даже обратилось за юридической консультацией по поводу того, как избежать выполнения ордера, сообщает Bloomberg со ссылкой на двух неназванных чиновников из Министерства иностранных дел Южной Африки.

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"Мы ожидаем юридического заключения по этому поводу", – сказала министр иностранных дел ЮАР, имея в виду вопрос об обходе исполнения ордера на арест российского диктатора.

Собеседники издания заявили, что "арест Путина маловероятен", несмотря на то, что ЮАР подписала и ратифицировала Римский статут, а значит, обязана выполнить решение Международного уголовного суда. По их словам, правительство страны рассматривает все варианты, чтобы избежать исполнения ордера.

Российские пропагандистские СМИ сообщили, что "в Кремле еще не решили, посетит ли Путин саммит БРИКС в августе".

Журналисты Bloomberg также напомнили, что в 2015 году Южная Африка уже отказывалась выполнить ордер МКС, когда в статусе международного преступника в страну приезжал президент Судана Омар аль-Башир. После критики тогдашний лидер ЮАР Джейкоб Зума даже предлагал выйти из МКС, но в 2016 году правительство отвергло эту идею.

СПРАВКА. БРИКС (BRICS) – это международная группировка, в состав которой входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика. На пять стран БРИКС приходится четвертая часть земной поверхности, 40% мирового населения и 15% мировой торговли. Не международная межправительственная организация, в ее основе не лежит учредительный договор. По словам экспертов, влияние БРИКС в мире не сравнимо с такими союзами, как НАТО и ЕС, и в ближайшей перспективе этот статус пока не изменится.

17 марта 2023 года МКС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой за депортацию детей из Украины. Выдан в Гааге ордер - пожизненный.

Более 40 стран мира поддержали ордер на арест российского диктатора и дали $4,9 млн для поддержки МКС в его расследованиях военных преступлений в Украине.

Журналисты Bloomberg сообщили, что Венгрия заблокировала совместное заявление государств-членов Евросоюза о выдаче международного ордера на арест Путина. В Будапеште назвали эту новость "фейком".

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Мілана Головань

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