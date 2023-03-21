Ордер на арест Путина поддержали 40 стран и дали деньги суду в Гааге для расследований

Министры юстиции из более чем 40 стран встретились в Лондоне после того, как Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина, обвинив его в похищении детей из Украины. Об этом сообщает Радио Свобода.

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Как заявил министр юстиции Великобритании Доминик Рааб, страны разделяют убеждение в том, что Путин и его сообщники должны быть привлечены к ответственности.

Международная конференция в Лондоне собрала $4,9 млн для поддержки МУС в его расследованиях военных преступлений в Украине.

17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой за депортацию детей из Украины. Выданный в Гааге ордер – пожизненный.

Украина говорит о 16 000 депортированных детей, международные следователи оценили их число примерно в 6000 по состоянию на февраль 2023 года.

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Наталія Медведєва

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