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Ордер на арест Путина поддержали 40 стран и дали деньги суду в Гааге для расследований

Цей матеріал також доступний українською
21.03.2023, 11:40
Ордер на арест Путина поддержали 40 стран и дали деньги суду в Гааге для расследований - Фото
Доминик Рааб (Фото: EPA)

Министры юстиции из более чем 40 стран встретились в Лондоне после того, как Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина, обвинив его в похищении детей из Украины. Об этом сообщает Радио Свобода.

Как заявил министр юстиции Великобритании Доминик Рааб, страны разделяют убеждение в том, что Путин и его сообщники должны быть привлечены к ответственности.

Международная конференция в Лондоне собрала $4,9 млн для поддержки МУС в его расследованиях военных преступлений в Украине.

  • 17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой за депортацию детей из Украины. Выданный в Гааге ордер – пожизненный.
  • Украина говорит о 16 000 депортированных детей, международные следователи оценили их число примерно в 6000 по состоянию на февраль 2023 года.

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Наталія Медведєва
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