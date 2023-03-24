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Армения начала процесс ратификации Римского устава и сможет задержать у себя Путина

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2023, 14:58
Армения начала процесс ратификации Римского устава и сможет задержать у себя Путина - Фото
Никол Пашинян и Владимир Путин (Фото: ЭРА)

Армения начала процесс ратификации Римского статута, на основе которого работает Международный уголовный суд в Гааге, выдавший ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщило армянское издание Armenpress.

Глава Конституционного суда Армении Арман Диланян сообщил, что Римский статут соответствует Конституции страны.

Ратификация статута будет означать, что власти Армении обязуются задержать Путина на своей территории, если он посетит страну.

Издание отмечает, что в 2022 году армянское правительство обратилось в Конституционный суд с вопросом, "поскольку увидело возможность таким образом привлечь Азербайджан к ответственности".

  • 17 марта 2023 года МКС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой за депортацию детей из Украины. Выдан в Гааге ордер - пожизненный.
  • Более 40 стран мира поддержали ордер на арест российского диктатора и дали $4,9 млн для поддержки МКС в его расследованиях военных преступлений в Украине.
  • Журналисты Bloomberg сообщили, что Венгрия заблокировала совместное заявление государств-членов Евросоюза о выдаче международного ордера на арест Путина.

Читайте также: У Орбана отказались арестовывать Путина в случае его визита в Венгрию

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