У Орбана отказались арестовывать Путина в случае его визита в Венгрию

Венгрия не станет арестовывать российского диктатора Владимира Путина после решения Международного уголовного суда о выдаче ордера на его арест, если он приедет в страну. Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш, передает Reuters.

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Несмотря на то, что Венгрия подписала и ратифицировала Римский статут, согласно венгерской правовой системе Будапешт "не имеет законных оснований" арестовывать Путина, говорит Гуйяш.

Он отметил, что Римский статут не был встроен в правовую систему Венгрии.

"Мы можем обратиться к венгерскому законодательству и на основании этого не можем арестовать российского президента, поскольку статут МУС не был введен в Венгрии", – сказал он.

Reuters объясняет, что Венгрия не меняла законодательство для воплощения Римского статута, то есть, одобрила его лишь формально.

Гуйяш также высказал свое мнение по поводу ордера на арест российского диктатора. Глава администрации Орбана считает, что это "не очень удачное решение", поскольку "это ведет к большей эскалации, а не к миру".

Он подчеркнул, что это лишь его субъективное мнение.

20 марта 2023 года журналисты Bloomberg сообщили, что Венгрия заблокировала совместное заявление государств-членов Евросоюза о выдаче международного ордера на арест Путина.

На следующий день у Орбана назвали эту новость "фейком".

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Мілана Головань

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