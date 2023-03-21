Ордер на арест Путина. У Орбана открещиваются: говорят, не ветировали заявление Евросоюза

Будапешт не блокировал совместное заявление стран Евросоюза касательно ордера на арест российского диктатора Владимира Путина, это "фейк". Такое заявление в Twitter обнародовал Золтан Ковач, госсекретарь, ответственный за международную коммуникацию и международные отношения в Венгрии.

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20 марта 2023 года издание Bloomberg со ссылкой на анонимные источники опубликовало материал, в котором было отмечено, что Венгрия "наложила вето" на совместное заявление государств-членов Евросоюза о выдаче международного ордера на арест Путина.

В Будапеште прокомментировали эту информацию, назвав ее "фейковой".

"Касательно фейковой новости о том, что Венгрия "наложила вето" на позицию ЕС относительно ордера МУС на арест Владимира Путина: Венгрия признала решение МУС и не желает его никак комментировать. Однако, если высокий представитель или любая страна-член ЕС захочет сделать заявление, Венгрия не будет возражать", – говорится в сообщении.

17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой за депортацию детей из Украины. Выдан в Гааге ордер - пожизненный.

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Мілана Головань

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