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Ордер на арест Путина. У Орбана открещиваются: говорят, не ветировали заявление Евросоюза

Цей матеріал також доступний українською
21.03.2023, 10:59
Ордер на арест Путина. У Орбана открещиваются: говорят, не ветировали заявление Евросоюза - Фото
Золтан Ковач (Фото: EPA)

Будапешт не блокировал совместное заявление стран Евросоюза касательно ордера на арест российского диктатора Владимира Путина, это "фейк". Такое заявление в Twitter обнародовал Золтан Ковач, госсекретарь, ответственный за международную коммуникацию и международные отношения в Венгрии.

20 марта 2023 года издание Bloomberg со ссылкой на анонимные источники опубликовало материал, в котором было отмечено, что Венгрия "наложила вето" на совместное заявление государств-членов Евросоюза о выдаче международного ордера на арест Путина.

В Будапеште прокомментировали эту информацию, назвав ее "фейковой".

"Касательно фейковой новости о том, что Венгрия "наложила вето" на позицию ЕС относительно ордера МУС на арест Владимира Путина: Венгрия признала решение МУС и не желает его никак комментировать. Однако, если высокий представитель или любая страна-член ЕС захочет сделать заявление, Венгрия не будет возражать", – говорится в сообщении.

Читайте также: Венгрия должна пересмотреть отношения с Россией, на это есть причина – Орбан

Мілана Головань
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