Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС об ордере на арест Путина – Bloomberg
Венгрия заблокировала совместное заявление государств-членов Евросоюза о выдаче международного ордера на арест российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на неназванные ознакомленные с вопросом источники.
По словам собеседников журналистов, данное вето Будапешта означало, что главный дипломат ЕС Жозеп Боррель вместо этого выступил с заявлением от своего имени, "приняв к сведению" решение Международного уголовного суда.
"ЕС рассматривает решение МУС как начало процесса привлечения к ответственности российских лидеров за преступления и зверства, которые они заказывают, разрешают или совершают в Украине", – говорится в заявлении Боррелля.
На следующий день министры юстиции ЕС опубликовали собственное заявление в поддержку решения МУС, которое Венгрия не подписала.
Позиция Будапешта, скорее всего, будет высказана, когда лидеры ЕС встретятся на саммите в Брюсселе на этой неделе, пишут журналисты.
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- 17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой за депортацию детей из Украины. Выданный в Гааге ордер – пожизненный.
- Украина говорит о 16 000 депортированных детей, международные следователи оценили их число примерно в 6000 по состоянию на февраль 2023 года.
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