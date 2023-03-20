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Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС об ордере на арест Путина – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
20.03.2023, 23:55
Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС об ордере на арест Путина – Bloomberg - Фото
Путин и Орбан (Иллюстративное фото - ЕРА)

Венгрия заблокировала совместное заявление государств-членов Евросоюза о выдаче международного ордера на арест российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на неназванные ознакомленные с вопросом источники.

По словам собеседников журналистов, данное вето Будапешта означало, что главный дипломат ЕС Жозеп Боррель вместо этого выступил с заявлением от своего имени, "приняв к сведению" решение Международного уголовного суда.

"ЕС рассматривает решение МУС как начало процесса привлечения к ответственности российских лидеров за преступления и зверства, которые они заказывают, разрешают или совершают в Украине", – говорится в заявлении Боррелля.

На следующий день министры юстиции ЕС опубликовали собственное заявление в поддержку решения МУС, которое Венгрия не подписала.

Позиция Будапешта, скорее всего, будет высказана, когда лидеры ЕС встретятся на саммите в Брюсселе на этой неделе, пишут журналисты.

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  • 17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой за депортацию детей из Украины. Выданный в Гааге ордер – пожизненный.
  • Украина говорит о 16 000 депортированных детей, международные следователи оценили их число примерно в 6000 по состоянию на февраль 2023 года.

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Оксана Житнюк
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