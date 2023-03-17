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"Это только начало": Официальные реакции на ордер на арест Путина

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2023, 18:02
Владимир Путин (Фото - EPA)

В МИД России заявили, что ордер Международного уголовного суда в Гааге на арест российского диктатора Владимира Путина "не имеет смысла", а украинские чиновники намекают, что "это только начало".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина "не имеет смысла".

"Решения Международного уголовного суда для нашей страны не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения. Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными", – заявила она.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал, что "колеса правосудия вращаются" и что он приветствует "решение МУС выдать ордера на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой в связи с насильственной передачей украинских детей".

"Международные преступники будут привлечены к ответственности за кражу детей и другие международные преступления", – подчеркнул Кулеба.

Фото – скриншот из Twitter Dmytro Kuleba.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что мы наблюдаем "вычеркивание Путина из истории".

"Ордер на арест московского диктатора – не что иное, как вычеркивание Путина из истории. Путь преступника закономерен и предсказуем. Гарант доставки подозреваемого на скамью подсудимых – Силы обороны Украины", – написал Данилов.

Фото – скриншот из Twitter Oleksiy Danilov.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в Twitter, что ордер МУС на арест Путина – "это только начало".

Фото – скриншот из Twitter Andriy Yermak.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечает, что "мир изменился".

"1. Это конкретный сигнал элитам России. Что с ними будет дальше? И почему "как раньше" уже не будет.
2. Это начало конца России в нынешнем виде на мировой арене.
3. Это непосредственная юридическая процедура. Ждите..." – написал он.

Новость дополняется

  • 17 марта Международный уголовный суд в Гааге  выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой за соучастие в похищении детей из Украины. 
Сергій Бережний
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