Путина ждет много интересного, трек спецтрибунала не пересекается с решением МУС – ОП

Решение Международного уголовного суда (МУС) в Гааге об ордере на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой никак не пересекается с темой специального трибунала, в рамках которого верхушку РФ будут судить за преступление агрессии. Об этом в комментарии LIGA.net сказал замглавы Офиса президента Андрей Смирнов.

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Он отметил, что сегодняшнее решение МКС означает, что доктрина международного права "наконец-то начала действовать", а цивилизованный мир "наконец-то открыл глаза", и теперь Путина и Льву-Белову, если те окажутся на территории 123 стран-ратификантов Римского устава, должны немедленно арестовать и передать в Гаагу.

"Это только начало того, что ждет этих международных преступников. Начало. Потому что впереди их будет ждать много нового, интересного. И ответственность за преступление агрессии, и ответственность за преступления геноцида украинского народа, и ответственность за преступления против человечности, и другие военные преступления", – подчеркнул Смирнов.

Он отметил, что решение об ордере на арест с темой специального трибунала по преступлению агрессии не пересекается никак.

"Давайте разграничивать эти понятия. Мандат Международного уголовного суда – это одна история, и мандат специального трибунала для доказательства вины в преступных агрессиях – это совсем другой трек. Трек преследования за primary crime, за материнские преступления, за ключевое преступление, за которое придется ответить Путину и ему в ближайшем окружении", – добавил представитель ОП.

19 января 2023 года Европарламент проголосовал за трибунал для Путина и Лукашенко.

В Офисе президента говорят, что создание международного трибунала по поводу преступления агрессии против Украины перешло от обсуждения идеи к наработкам конкретного механизма.

По состоянию на 14 марта создание спецтрибунала поддержали 32 страны.

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Оксана Житнюк , Юрій Смірнов

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